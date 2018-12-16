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''Путин, отпусти моряков!'' В Москве провели митинг в поддержку Украины, есть задержанные

6.4тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 16 декабря, около здания ФСБ в центре Москвы прошел протест против политики Кремля относительно Украины.

Как сообщает "Новая Газета", минимум 8 участников акции были задержаны правоохранителями. По некоторым данным, это количество равно девяти. Инциденты сняты на фото и видео.

Люди вышли на улицу с плакатами "против войны в Украине и произвола российских силовиков". Они также требовали отпустить заключенных в РФ украинских моряков.

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"Путин, отпусти моряков, мы не хотим войны", — написано на одном из плакатов.

''Путин, отпусти моряков!'' В Москве провели митинг в поддержку Украины, есть задержанные

novayagazeta.ru

Организаторы также планировали обсудить арест российского правозащитника Льва Пономарева.

Всего в протесте участвовало приблизительно 50 человек, к месту собрания практически сразу приехали автозаки. Некоторых задержанных, как отмечают очевидцы, насильно заталкивали в машины.

''Путин, отпусти моряков!'' В Москве провели митинг в поддержку Украины, есть задержанные

novayagazeta.ru

''Путин, отпусти моряков!'' В Москве провели митинг в поддержку Украины, есть задержанные

novayagazeta.ru

''Путин, отпусти моряков!'' В Москве провели митинг в поддержку Украины, есть задержанные

novayagazeta.ru

''Путин, отпусти моряков!'' В Москве провели митинг в поддержку Украины, есть задержанные

novayagazeta.ru

Как писал OBOZREVATEL, недавно в России задержали десантника Асхаба Алибекова, публично назвавшего Путина вруном.

Ранее Алибеков в своем видео на YouTube открыто заявил, что на Донбассе массово гибнут молодые российские солдаты.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Протесты против политики Путина в отношении УкраиныРоссийско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Место
РоссияМосква
Теги
протестзадержаниефотографиивидео
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Babeshko Evgeny
Babeshko Evgeny
''Путин, оПусти моряков!''- алё, гараж, вы там перед опубликованием потрудитесь перечитать то, что выкладываете.
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Деньги Госдепа со скрежетом но работают.
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
На фото номер 1 стоит счастливо улыбающийся "оппозиционер", как-будто менты ему только что дали ключи от машины!
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