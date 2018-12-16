''Путин, отпусти моряков!'' В Москве провели митинг в поддержку Украины, есть задержанные

В воскресенье, 16 декабря, около здания ФСБ в центре Москвы прошел протест против политики Кремля относительно Украины.

Как сообщает "Новая Газета", минимум 8 участников акции были задержаны правоохранителями. По некоторым данным, это количество равно девяти. Инциденты сняты на фото и видео.

Люди вышли на улицу с плакатами "против войны в Украине и произвола российских силовиков". Они также требовали отпустить заключенных в РФ украинских моряков.

"Путин, отпусти моряков, мы не хотим войны", — написано на одном из плакатов.

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Организаторы также планировали обсудить арест российского правозащитника Льва Пономарева.

Всего в протесте участвовало приблизительно 50 человек, к месту собрания практически сразу приехали автозаки. Некоторых задержанных, как отмечают очевидцы, насильно заталкивали в машины.

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