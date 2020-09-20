Путин оправдался из-за обвинений Трампа о "краже" гиперзвуковых ракет

Карина Бондаренко Новости России 07:36, 20.09.2020 Обновлено: 08:23, 20.09.2020

Президент России Владимир Путин ответил на обвинения президента США Дональда Трампа в похищении технологий звукового оружия.

По его словам, работы по созданию такого оружия ведутся в РФ с 2004 года. Об этом Путин сообщил во время разговора с разработчиком гиперзвуковых ракет "Авангард" Гербертом Ефремовым, передает DW.

Президент России уточнил, что Вашингтон вынудил Москву начать разработки в области гиперзвуковых ракет после выхода в 2002 году из договора по противоракетной обороне (ПРО).

"Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал", – сказал Путин, не упоминая при этом Трампа.

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