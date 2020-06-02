Путин опозорится на параде Победы 24 июня – Зубов

Татьяна Гайжевская Новости России 06:41, 2.06.2020

Парад Победы в Москве 24 июня станет позором президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал российский историк и оппозиционный политик Андрей Зубов. "В любом случае то, что происходит – это позор. А если после этого парада еще и будет вспышка заболеваемости а она, наверное, будет, то это будет еще больший позор", – заметил он.

Политик напомнил о том, что на параде по объективным причинам, в том числе из-за карантина, не будут присутствовать лидеры ведущих стран мира, что является дополнительным фактором "позора" Путина.

"Мне кажется, что он, бедный, просто запутался. Мне его даже немножко жалко. Но нас жалко еще больше", – сказал оппозиционер.

Владимир Путин

Как писал OBOZREVATEL, российский парад к 75-й годовщине победы во Второй мировой войне состоится в Москве 24 июня. Парад на 9 мая отменили еще в апреле в связи с пандемией коронавируса.

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