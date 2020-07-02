Путин окончательно узурпирует власть в РФ после поправок в Конституцию, – Фейгин

Голосование в России по поправкам в Конституцию может стать окончательной узурпацией власти в руках путинской организованной преступной группировки.

Об этом заявил российский политический деятель, кандидат юридических наук Марк Фейгин. Мнением он поделился в интервью "Апострофу".

"Остатки выборных институтов просто исчезают. Их больше нет, к тому же Путин де-факто объявил о своем пожизненном пребывании у власти", – пояснил он.

Фейгин подчеркнул, что в РФ безусловно правит "уголовная, тоталитарная власть". По его словам, с идеологической точки зрения она очень похожа на форму корпоративного государства, как, например, в Италии при возвращении Муссолини в 1943 году (корпоративизм – когда ячейками общества считаются определенные группы, а не отдельные люди, – Ред.).

"Что касается процесса, то самого голосования и нет. Оно имитируется для большего пропагандистского эффекта. И то, что пытаются где-то нагнать явку, – это просто создание видимой активности со стороны чиновников", – убежден россиянин.

Он отметил, что результат голосования по поправкам в Основной закон РФ уже известный – "это будет между 73% и 75% поддержки". Политический деятель убежден, что вскоре ЦИК объявит, якобы явка была большой и этого никто не сможет оспорить, потому что в России "нет суда".

"Хуже всего то, что Путин создает предпосылки для появления трайбалистской системы (фактически родоплеменного строя. – Ред.). Ему 68 лет, его "коллегам" из ОЗГ – кому 70, кому чуть больше или меньше. Но уже их дети находятся во власти. Например, Дмитрий Патрушев – министр сельского хозяйства. А его отец Николай Патрушев, бывший глава ФСБ, является председателем Совета безопасности. Чем вам не семейственность? Процесс просто получает законченную форму", – подытожил свое мнение Фейгин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 77,93% россиян проголосовали за принятие поправок в Конституцию, против – 21,26%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии РФ по состоянию на утро 2 июля после обработки 99,9% протоколов.