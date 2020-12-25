Пока во всем мире торжествуют рождественские скидки, и дешевеет буквально всё, пещера демонстрирует аттракцион неслыханной алчности. Дорожают продукты: теперь яйца стоят на 12,6% дороже, чем в декабре 2019 года. Огурцы выросли в цене на 24,7%, а помидоры — на 12,8%. И это происходит на фоне грозных заявлений правительства о том, как оно будет регулировать цены. В горбачевские времена этим уже занимались, доигравшись до тотального дефицита и талонов на еду, табак и хозяйственное мыло.

Сегодня такое трудно себе представить, но путинисты – ребята изобретательные, им по плечу решение самых сложных задач, главнейшая из которых – удержание власти – решается вот уже 21 год. Именно тогда, днем 31 декабря Борис Ельцин, смахнув скупую президентскую слезу, передал страну в руки алчного маньяка, который до сих пор увлеченно насилует ее под советский гимн да приблатненные разговорчики.

Россия по числу установленных камер для видеонаблюдения заняла третье место в мире, уступив Китаю и США. Так, на 1 тыс. человек в России приходится 93 камеры. Учитывая то, с какой стремительностью страна проваливается в демографическую яму, наличие средств видеонаблюдения – первоочередная вещь, без которой исчезающий россиянин пустится во все тяжкие. Каждый сектор должен просматриваться, прощупываться и простреливаться, а за народом-невидимкой нужен глаз да глаз, а то исчезнет навсегда, и ищи-свищи его на нашей "скорбной зоне". Этот народ самовыпиливается при каждом удобном случае: вешается, выбрасывается из окон вместе с детьми, травится алкоголем и спиртосодержащей гадостью, умирает от хронических заболеваний и новомодного "ковида". Даже путинские ФСОшники при первом удобном случае пускают себе пулю в лоб. Впрочем, последних не жалко: вертухаев давно пора проредить – уж слишком много их развелось на одном квадратном метре.

Антонина Зимина и Константин Антонец получили 13 и 12 лет колонии за то, что пригласили друга-ФСБшника на собственную свадьбу, сделали видеозапись и выложили её в сеть, тем самым "раскрыв личность оперативника". Гримасы путинщины принимают все более уродливые черты. Теперь общение со зверьем в погонах даже в ЗАГСе может закончиться тюрьмой. Если припаяют штраф – будьте счастливы, что еще легко отделались.

А в это время неугомонная Госдума рожала репрессивные законы как героическая мать-пулеметчица. Окончательно засекретив данные сотрудников спецслужб, депутаты разрешили Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, включая социальные сети Facebook, Twitter и видеохостинг YouTube, в случае того, если они "ограничивают значимую информацию на территории РФ". Под "значимой информацией" подразумеваются пропагандистские помойки Симоньянихи. Среди документов, одобренных депутатами в первом чтении, – закон о лишении свободы на срок до пяти лет физических лиц, признанных иностранными агентами, в случае нарушения ими отчётности, закон о лишении свободы на срок до двух лет за распространение блогерами и авторами телеграм-каналов клеветы в интернете, даже если клевета распространена "в отношении индивидуально неопределенных лиц", а также закон о лишении свободы на срок от одного года до десяти лет за блокировку движения транспорта по дорогам, трассам и улицам городов.

Осторожно, зона закрывается! Как и было сказано: к концу года пещеру не узнаете: отполируют так, что глаза будет резать от блеска. Остался последний штрих: дернуть за интернет-рубильник и включить блокиратор на полную мощь. Уход "внутрь себя" будет жестким и тотальным. Поздний путинизм – это черная месса в тоталитарной секте, ведомой на самозаклание. Последние годы полоумному царю, все больше теряющему связь с реальностью, удавалось балансировать на грани горячей войны с Западом, но год от года риторика Путина только ужесточалась. Наконец, он "слетел с катушек" на "гиперзвуковой" тематике, и принялся публично "намахивать" в воздушном пространстве спец-вундервафлей, как обострившийся эксгибиционист. Все эти "махания" отчасти – понты, но в некоторой степени имеют под собой реальную почву. Поздне-советские разработки были извлечены из сейфа как последний аргумент одичавшего диктатора: "Не лезьте к нам. Мы тут пожизненно. А полезете – нарветесь. У нас есть кое-что, доставшееся в наследство от красных людоедов. Мы, конечно, деградировали в сравнении с ними, зато мы – безбашенные, точно метнем, никого не пожалеем…"

Джо Байден, который меньше, чем через месяц сменит на капитолийском холме Дональда Трампа, уже рассматривает возможность самого жесткого ответа на кибератаки со стороны России. Если пещеру отключат от SWIFT – она автоматически переключится на "черную лазейку" Народного Банка Китая, который тайно гарантировал Путину бесперебойную проводку средств через свои каналы. Таким образом, удар будет нанесен, но финансовой боли Кремль не почувствует. Если говорить упрощенно, он попросту уйдет в тень. Значит, Вашингтону придется каким-то образом давить на Китай, а это не так просто сделать.

Если государство захвачено фашистской мафией, рано или поздно его флагом логично становится черный флаг с "веселым Роджером". Грядет торжество "цап-царапа" перед окончательной схваткой с Западом. Блатные людоеды против цивилизации. У первых – отчаянное "пропади всё пропадом", у вторых – толерантность и технологии. Итоги "Холодной войны" будут пересмотрены: красно-коричневая пещера жаждет взять реванш. Геополитическая катастрофа стучится в черепную коробку изнутри, желая вырваться наружу и обмануть историю.

2020-й уходит. Он был непростым. Как когда-то тревожный 1940-й. И с каким облегчением народ выдохнул 1 января 41-го…