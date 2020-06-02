Путин официально разрешил использовать ядерное оружие: озвучены условия

Глава России Владимир Путин утвердил условия использования ядерного оружия.

Документ был опубликован во вторник, 2 июня, на официальном сайте правовой информации РФ. Решение об использовании оружия будет принимать исключительно президент. Его применение рассматривается как крайняя мера и средство сдерживания в случае угрозы агрессии против России.

Одной из таких угроз будет считаться "наращивание потенциальным противником на сопредельных с РФ и ее союзниками территориях и в прилегающих морских акваториях группировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия".

Также угрозами были определены:

"создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем";

"наличие у государств ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против РФ и (или) ее союзников, а также средств доставки этих видов оружия";

"неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств его доставки, технологий и оборудования для его изготовления, а также "размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки";

"развертывание систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии".

Владимир Путин. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, ранее известный российский эксперт выразил мнение, что в случае ядерного конфликта с США у России нет никаких шансов на победу. Он отметил, что "россияне сколько угодно могут угрожать и шантажировать ядерным оружием, но они не самоубийцы".

Также в середине мая в США допустили размещение своего ядерного оружия в Польше. В ответ в России пригрозили кризисом, подобным Карибскому.