Путин одобрил военную доктрину с Беларусью: что это значит

Президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства России и Беларуси.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального интернет-портала правовой информации РФ.

"Одобрить представленный правительством РФ проект военной доктрины Союзного государства. Считать целесообразным утвердить военную доктрину Союзного государства постановлением высшего государственного совета Союзного государства", - говорится в документе.

Документ был принят на основе доктрин РФ и Беларуси в 2001 году. Россия приняла новую редакцию в 2014 году. В связи с тем, что Минск также планирует изменить свой стратегический документ, член комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Зигмунд Валевач предположил, что Союзное государство также должно рассмотреть новую редакцию военной доктрины.

Позднее представитель белорусского Генштаба Артем Буторин сообщил, что проект военной доктрины планируется представить в союзный Совмин в 2018 году. По словам Буторина, военная доктрина призвана отображать взгляд двух стран на обеспечение безопасности всего Союзного государства.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота допускал, что проект документа будет включен в повестку дня будущего заседания Высшего государственного совета Беларуси и РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

На что глава Беларуси Александр Лукашенко ответил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления по "интеграции" государства, — бесполезно.

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