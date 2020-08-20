Путин очень жесткий, его нельзя недооценивать, – экс-кандидат в президенты Грузии

Бывший министр иностранных дел Грузии и экс-кандидат в президенты Георгий Вашадзе рассказал свое впечатление от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как заявил он в интервью Дмитрию Гордону, люди, которые пытаются принизить Путина, очень сильно ошибаются (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Лао-цзы говорил, что самая большая ошибка – это когда ты недооцениваешь противника. Это очень жесткий человек, который выстроил ту систему государственной власти, которая дает ему возможность вручную управлять Российской Федерацией. И это человек, который совершенно четко знает, каким образом авторитарным режимом достичь тех внешнеполитических целей, которые у него есть. Так что в этом смысле его недооценивать, мягко выражаясь, не стоит", – подчеркнул Вашадзе.

По словам грузинского политика, у него сложилось впечатление, что Путин вообще лишен всяких сентиментов.

"То есть принять очень болезненное решение, которое связано – неважно, с войной, кровопролитием и так далее – для него ничего не стоит", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, Борис Ельцин, бывший президент России, уже будучи в отставке, за год до своей смерти, сказал, что самыми крупными его ошибками была война в Чечне и выбор Владимира Путина своим преемником.

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