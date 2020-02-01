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1 февраля • обновлено в 16:59
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"Путин очень торопится": стало известно о подлом плане Кремля по Украине

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Кремль требует от Украины предоставить особый статус Донбассу, внести изменения в Конституцию и как максимум планирует включить ее в состав союзных государств.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский политолог Валерий Соловей. По его мнению, такой план президент России Владимир Путин намерен воплотить в этом году и уже сделал заманчивое предложение украинской элите.

"Путин очень торопится: в 20-м году хочет решить для себя проблему Украины и проблему союзного государства в целом. Кремль требует от Украины предоставить особый статус Донбассу, внести изменения в Конституцию и как максимум планирует включить ее в союзные государства. Украинской элите уже сделано заманчивое предложение, консультации продолжаются", – поведал Соловей.

Владимир Путин и Украина

Владимир Путин и Украина

По его словам, некоторые украинские олигархи готовы поддержать эти идеи в обмен на открытие российского рынка.

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"По крайней мере, они дают такие надежды Москве. Но что получится в итоге – сказать трудно. Они могут развести руками и сказать: "Ну не получается у нас, видите". Если же ставка в переговорах по Донбассу со стороны Кремля будет считаться очень высокой, могут использовать военный аргумент. Путин торопится, а его личное время определяет внешнюю российскую политику. Считается, что ситуация, которая складывается сейчас вокруг России, наиболее благоприятная", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский телеграм-канал Кремлевский мамковед, который часто публикует инсайды из Администрации президента, сообщил о плохом состоянии здоровья президента Владимира Путина.

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Автор
Катерина Иванова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Минские договоренности Российская военная угроза
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Валерий Соловей
Место
Россия
Тег
Новости России
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Wick John
Wick John
Путин лично докладывает укро свиньям о своих планах?
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