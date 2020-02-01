"Путин очень торопится, в 2020-м он хочет решить проблему Украины" – политолог Соловей

Президент России Владимир Путин поставил себе цель на 2020 год во чтобы то ни стало решить конфликт с Украиной и даже включить ее в Союзное государство. В этом направлении Кремль пока что задействовал метод пряника – сделав заманчивое предложение украинскому бизнесу и элите. Они не против, осталось только продать эту идею украинскому обществу.

Закончится ли война на Донбассе в этом году и что будет, если украинцы откажутся соглашаться на мир на условиях Москвы – в интервью OBOZREVATEL рассказал российский политолог, который часто публикует кремлевские инсайды, Валерий Соловей.

– Кремль поменял куратора по украинскому направлению. Вместо Владислава Суркова назначили Дмитрия Козака. Что это значит?

– Сурков уже давно не оказывал влияние на выработку российской политики в отношении Украины. Путин был крайне им недоволен, что проявил во время Парижского саммита, и это недовольство укладывалось в некий новый вектор по отношению к Украине.

Начиная с 2014-го года, да в принципе, и раньше, Кремль рассматривал и продолжает рассматривать Украину как неотъемлемую сферу своего влияния. Эта политика нисколько не изменилась. Но с точки зрения Кремля, появление нового президента открыло возможность для форсирования российского курса. Эта политика, скорее всего, будет более прямолинейной, чем экзерсисы, которые выписывал Владислав Сурков. Россия полагает, что можно договориться с президентом Зеленским и консультации периодически с ним идут. Они носят закрытый характер, как это было в Омане.

Сразу подчеркну, украинские СМИ писали, что там был Сурков, но его там не было и близко.

Валерий Соловей Гордон

– А кто был?

– Там были другие люди, не из Администрации президента. Зеленский встречался с российскими представителями, и они остались недовольными итогами встречи. Но, тем не менее, сохраняют надежду, что договориться удастся. А если же нет, не исключено давление и принуждение. Кремль требует от Украины выполнения Минских соглашений в российской интерпретации по ключевым пунктам: особый статус Донбасса и изменения в Конституции. Задача-максимум – это включить Украину в союзные государства.

– То есть Зеленский не соглашается на подобные предложения российской стороны?

– Резюме переговорщиков следующее: он вел себя деликатно и предусмотрительно, но на прямые вопросы отвечал крайне уклончиво. И вот эта его уклончивость Путина раздражает. На этот случай предусмотрены меры давления. Не берусь характеризовать спектр давления в целом, но, насколько я знаю, речь идет о самом мощном аргументе – военное давление или угроза подобного давления. А угроза порой может быть равносильна самому факту.

– Смена Суркова на Козака по украинскому кейсу связана с этим?

– Да, конечно. Козак – человек очень жесткий и прямолинейный. Его опыт дипломатической деятельности – это подготовка соглашения с Молдовой по Приднестровью. Минские соглашения концептуально были списаны с того проекта. Так что направленность Козака никаких сомнений не оставляет. Он, как и Бабич, который работал на белорусском направлении, последовательно выполняет волю президента Российской Федерации. Она для них – высший закон.

Новости Путин хочет договориться с Зеленским

– Что именно будет входит в обязанности Козака в следующие два месяца перед возможной встречей Путина и Зеленского в Берлине?

– Цель одна – принуждение Украины к выгодным для России соглашениям.

– Разве это возможно?

– Часть украинской элиты готова поддержать даже идею вхождения Украины в союзное государство. Я имею в виду украинских олигархов и даже часть украинских чиновников. По крайней мере, они дают такие надежды Москве. Но что получится в итоге – сказать трудно. Они могут развести руками и сказать: "Ну не получается у нас, видите". Если же ставка в переговорах по Донбассу со стороны Кремля будет считаться очень высокой, могут использовать военный аргумент.

Дело в том, что президент Путин очень торопится: в 20-м году он хочет решить для себя проблему Украины и проблему союзного государства в целом. Союзное государство – это реванш за поражение и гибель Советского Союза, Путин торопится, а его личное время определяет внешнюю российскую политику. Ждать выгодного момента, скорее всего, больше не будут. Считается, что ситуация, которая складывается сейчас вокруг России, наиболее благоприятная.

Владимир Путин и война в Украине

– Что имеется в виду?

– Запад не сможет помешать действиям России на украинском направлении. Европа так совершенно точно и Трамп тоже.

– А куда Путин торопится?

– Я знаю, что он очень торопится, очень. И в 20-м году проблема Украины должна быть решена для него.

– Не представляю себе, чтобы активная часть украинского общества сейчас согласилась на российские условия по Донбассу.

– Я вас понимаю и согласен с вами, но, видите ли, тут работают другие категории и они не связаны со здравым смыслом. Если действия будут начаты, а есть большая вероятность этого, тогда будет плохо всем. Да, в Украине могут быть протесты, но вопрос – насколько значительными они будут? И у России есть свои предположения, как с ними справиться. Не знаю, насколько эти расчеты точны, но Кремль полагает, что протесты удастся локализовать. Мол, украинское общество устало от войны (думаю, это справедливое предположение), и если Украине предложить выгодную сделку, очень выгодную, которая будет поддержана частью украинской элиты, то возможно, эта она сама успокоит население. А вот дальше мы увидим, справедливы эти оценки и предположения или же нет.

– Что может входить в эту выгодную сделку?

– Договоренности по газу, большой и открытый рынок для украинского бизнеса и украинской экономики. Плюс намеки ряду украинских олигархов поспособствовать их проникновению на другие рынки. Никто не собирается лишать Украину суверенитета, это заблуждение. Она просто будет ограничена во внешнеполитической сфере. Никто не собирается лишать Украину безвиза, это даже на руку России. Ведь много украинцев находятся на заработках, а значит, обществу труднее сопротивляться. Но Украина будет ограничена во внешнеполитической сфере. Это можно назвать "финляндизация" – наподобие того, как строились отношения между СССР и Финляндией.

По задумке Кремля, Украина должна войти в Союзное государство, причем украинской элите будет обеспечена возможность вертикальной мобильности в рамках этого государства, то есть можно будет стать союзными чиновниками. Так что есть некоторые весьма привлекательные перспективы, которые сейчас раскрываются и объясняются в консультациях. Если же не удастся завлечь пряником, могут попытаться задействовать кнут. Обычная логика переговоров.

– Не понимаю, как эту концепцию Кремль собирается внедрить в реальность, если активная часть украинского общества настроена антироссийски.

– Это то препятствие, на которое подобный план неизбежно натолкнется. Но само по себе начало его реализации может иметь драматические последствия и для Украины, и для России. Как только в Кремле перейдут от убеждения к принуждению… Российские армейцы уверены, что с военной точки зрения проблема Украины может решена очень быстро, а потенциальные потери оцениваются как приемлемые и даже незначительные.

Протесты в Украине "Ні капітуляції"

– Почему в Кремле решили, что в этом случае Запад отмолчится?

– Судя по поведению Меркель и Макрона, они находятся на стороне России и фактически принуждают Украину к выполнению Минских соглашений. Трамп тоже вряд ли вмешается. Если западные лидеры не вмешиваются, то кто еще это сделает? Италия, Испания или Великобритания, которая занята Брекзитом? В Кремле уверены, что сложилась уникально благоприятная внешнеполитическая ситуация. Тем более, исторически Европе не впервой заниматься умиротворением.

– Верите в осуществление этого плана?

– Не верю, что его можно осуществить в полном объеме, но я склонен полагать, что к его реализации могут приступить. Причем, речь идет о крайне ограниченных строках. Окно возможностей не будет открыто бесконечно.

– Есть мнение, что оно открыто до 9 мая, 75-летия со Дня победы.

– Возможно. Но есть личные обстоятельства президента РФ, и в решающей степени использование этого окна зависит от них.

– Имеется в виду спецоперация "преемник" и т.н. трансфер власти, создания Госсовета и новая должность Путина?

– Все это связано напрямую, как и спешка по Украине. Сами по себе эти изменения задумывались довольно давно, теоретически они прорабатывались в 2017 году, а в 2018-м уже все было готово.

– Путин остается у власти или уходит?

– На самом деле, этого никто не знает. В поправках в Конституцию заложено несколько возможностей – и остаться для Путина, и уйти. Все зависит от его личных обстоятельств. Он дал указания таким образом сформулировать эти поправки, чтобы иметь различные варианты. Путин торопится и это самое важное, что надо понимать. Его время ограничено.

Во второй части интервью, которая выйдет в ближайшее время, читайте, почему Владимир Путин больше не будет президентом России и что будет со страной дальше.

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