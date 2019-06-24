Путин объявил внезапную проверку в войсках: что случилось

В войсках России 24 июня началась внезапная проверка боеготовности по решению президента РФ Владимира Путина.

Как сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, по замыслу утром в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.

Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения, передает ТАСС.

Владимир Путин RT

"Будут отработаны задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз, уничтожения незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил", - заявил Шойгу.

Он отметил, что внезапная проверка войск продлится до 28 июня, будет проведено более 50 учений на более чем 35 полигонах.

"Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов", - сказал глава Минобороны.

"Данное мероприятие направлено на оценку способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера", - уточнил министр.

По словам главы военного ведомства, еще одной целью мероприятия является "определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия развернула в Калининградской области батарею С-400 "Триумф". Комплексы будут охранять воздушное пространство самого западного региона России и находятся в составе зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Балтийского флота.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.