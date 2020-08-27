Путин обвинил спецслужбы Украины и США в "провокации с вагнеровцами"

Президент России Владимир Путин назвал задержание "вагнеровцев" в Беларуси – "операцией украинских и американских спецслужб".

Такое обвинение он сделал во время интервью пропагандистскому телеканалу. По словам президента РФ, указанных людей якобы "втемную использовали, чтобы переместить на территорию Беларуси" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны – в Латинскую Америку, на Ближний Восток – для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности... Их просто заманили туда, перетащили через границу", – сказал Путин.

Он добавил, что российские пограничники якобы не пускали "вагнеровцев" в Беларусь, "но по поддельным документам их туда ввезли".

"Операция это украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно", – заявил Путин.

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