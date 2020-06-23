Президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением к россиянам, которое Кремль анонсировал под неофициальным названием "о нас с вами в целом".

Интерестно, что оно оказалось не спонтанным, то есть происходило не в прямом эфире, а записанным заранее. Российского лидера "сдали" его же часы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, обращение главы РФ к россиянам было анонсировано на 15:00 по московскому времени, однако началось только в 17:00. Однако стало ясно, что все выступление просто записали и долго монтировали: на видео можно заметить, что на часах Путина – без пяти минут три.

Само выступление длилось не долго. Во время него российский лидер прежде всего заявил, что борьба с пандемией в стране велась правильно – "коронавирус отступает". Хотя и признал, что пока вакцины от COVID-19 нет, опасность остается, поэтому россияне должны соблюдать меры безопасности. Также глава РФ анонсировал продление выплат врачам и соцработникам еще на два месяца.

Часы "спалили" Путина

Помимо этого, он пообещал повысить в стране ставку НДФЛ с 1 января – до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Еще отметил, что в июле в России повторят выплату по 10 тысяч рублей на ребенка до 16 лет и некоторые другие соцвыплаты. Тогда как IT-компании получают самую низкую налоговую ставку в мире и еще ряд преференций.

Затронул глава РФ и самый главный для него вопрос – принятие правок в Конституцию РФ, голосование по которому состоится 1 июля. Путин подчеркнул, что правки вступят в силу, "только если граждане их поддержат".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин показал росСМИ свой кабинет, пожаловавшись, что часто засиживается на работе до ночи, а потому и ночует там. Журналисты же обратили внимание на необычные детали, среди которых – плед с портретом главы РФ.