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11 марта • обновлено в 12:35
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Путин обозвал Саакашвили "мартовским котом" и отмахнулся от Грузии. Видео

3.1т
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Президент РФ Владимир Путин обозвал бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили "мартовским котом".

Об этом глава Кремля рассказал в интервью ТАСС, комментируя отношения России с соседними странами.

Журналист упрекнул Путина в том, что из-за его внешней политики от РФ стали "отползать не только дальние, но и ближние соседи" и навел в пример Грузию.

Путин и Саакашвили

Путин и Саакашвили

"Нет, что ж там отползать. Они не отползли, они отпрыгнули в сторону. И мы здесь ни при чем. Это пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу (Саакашвили – ред.)", – высказался он.

При этом журналист отметил, что Саакашвили уже давно не президент в Грузии, на что Путин резко ответил.

"Как это нет. Он бегает, вон, по площадям-то, по крышам там, как кот мартовский. Мы ж с ним много раз говорили на этот счет, когда он еще был президентом. Я думаю, что Михаил Николаевич вспомнит это. Я ему говорил: "Только, слушайте, ни в коем случае не пытайтесь решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом". "Не, не, я никогда этого не сделаю!" – и попер. Попер – получил!" – негодовал Путин.

Поясним, что Южная Осетия и Абхазия являются самопровозглашенными республиками, чей статус признала только Россия и несколько дружественных Москве стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин обвинил Польшу в сотрудничестве с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Михеил Саакашвили Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Абхазия, Южная Осетия, - это всё Грузия! И никак не отдельные области, сколько он не снабжал деньгами их... Грузия не делима и прекрасна, был там 4 месяца назад, супер.
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Ukraine The
Ukraine The
Lavrynenko Yurii, вислоух, ты поинтересуйся корнями этого конфликта и когда она начался и что тому причиной. Потом будешь делать какие-то умозаключения. А то привыкли лозунгами и кричалками мыслить.
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