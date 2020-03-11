Путин обозвал Саакашвили "мартовским котом" и отмахнулся от Грузии. Видео

Президент РФ Владимир Путин обозвал бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили "мартовским котом".

Об этом глава Кремля рассказал в интервью ТАСС, комментируя отношения России с соседними странами.

Журналист упрекнул Путина в том, что из-за его внешней политики от РФ стали "отползать не только дальние, но и ближние соседи" и навел в пример Грузию.

Путин и Саакашвили

"Нет, что ж там отползать. Они не отползли, они отпрыгнули в сторону. И мы здесь ни при чем. Это пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу (Саакашвили – ред.)", – высказался он.

При этом журналист отметил, что Саакашвили уже давно не президент в Грузии, на что Путин резко ответил.

"Как это нет. Он бегает, вон, по площадям-то, по крышам там, как кот мартовский. Мы ж с ним много раз говорили на этот счет, когда он еще был президентом. Я думаю, что Михаил Николаевич вспомнит это. Я ему говорил: "Только, слушайте, ни в коем случае не пытайтесь решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом". "Не, не, я никогда этого не сделаю!" – и попер. Попер – получил!" – негодовал Путин.

Поясним, что Южная Осетия и Абхазия являются самопровозглашенными республиками, чей статус признала только Россия и несколько дружественных Москве стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин обвинил Польшу в сотрудничестве с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

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