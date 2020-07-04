Путин "обнулил" свою власть и превратил Россию в посмешище, – Кушнарь

Из-за тотальных фальсификаций на референдуме по поправкам в Конституцию России, ее руководство превратило страну в посмешище.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский журналист Александр Кушнарь. По его словам, голосование показало серьезную интеллектуальную, профессиональную и моральную деградацию Кремля.

"Путинская администрация просто издевательски провела процедуру по голосованию на референдуме и то, что страна, обладающая таким большим ядерным арсеналом в мире, превратилась в посмешище – на самом деле страшно. Это показывает, в каком состоянии находится Путин и те люди, которые правят страной. В Кремле наступила серьезная интеллектуальная, профессиональная и моральная деградация", – подытожил он.

Полную версию интервью с Александром Кушнарем читайте на OBOZREVATEL на днях.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в конституцию РФ после всероссийского голосования.