Путин обнулил президентские сроки: что это значит

Президент России Владимир Путин поддержал идею депутата Госдумы Валентина Терешковой об обнулении президентский сроков. Он назвал условие – соответствующую поправку должен поддержать Конституционный суд РФ, однако российские СМИ дали понять, что это уже формальность.

Ясное дело, пишут они, что последнее слово всегда за хозяином Кремля. OBOZREVATEL предлагает разобраться, что именно означает эта идея лично для нынешнего главы России.

Очевидно, что Путин нашел схему, которая поможет ему остаться при власти. Ранее в России обсуждались еще три пути, по которым мог пойти глава РФ, чтобы не потерять свое влияние. Так, поправки в конституцию могут обеспечить Путину три варианта будущего трудоустройства:

Путин в Госдуме РФ

Глава Госсовета

Информированные источники утверждают, что представляясь и подписывая письма, Путин в последнее время из всех своих должностей предпочитает делать акцент на членстве в Госсовете. И пояснили — этот орган будет становиться все более значимым.

Спикер Совета федерации

Статус этого органа российской властью будет повышен, согласно изменениям в конституции. Новый президент при назначении всех силовых министров будет обязан консультироваться с СФ, и этот же орган теперь дает добро на отставку глав всех судов. Говорят, таким образом Путин все равно удержит контроль в своих руках.

Путин выступил в Госдуме

Председатель Конституционного суда

Согласно поправкам, теперь Конституционный суд по просьбе президента может подтверждать конституционность законов, принимаемых парламентом. Это даст Путину возможность участвовать в законодательном процессе и при необходимости отменить или затормозить неугодный закон.

Ранее в интервью итальянской газете Corriere della Sera Путин заявил, что сейчас рано говорить о его возможном уходе из политики после 2024 года. Теперь становится понятно, что основания говорить в таком ключе у российского президента были весьма серьезные. По словам экспертов, с самого начала поправки в конституцию РФ были нацелены на продление полномочий Путина.

Добавим, что российский политолог Валерий Соловей отметил, что согласие Путина на обнуление президентских сроков – это операция по прикрытию для дальнейшего трансфера власти. По его словам, лидер россиян все равно уйдет из власти и это случится до 2022 года.

По подсчетам журналистов, глава РФ сможет оставаться на своем посту до 2036 года.

"Решение Конституционного суда — как и общенациональное голосование по поправкам в конституцию, которые Путин назвал условием — почти наверняка будет благоприятным для Кремля в условиях плотно контролируемой политической системы. Это открывает Путину, которому сейчас 67 лет, путь к еще двум президентским срокам до 2036 года, несмотря на формальное сохранение ограничений в конституции", – пишет Bloomberg.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в конституцию, которые позволят ему снова переизбраться. В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России.

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