Путин обнародовал годовую декларацию: сколько заработал

Российский президент Владимир Путин за 2019 год официально заработал 9,7 млн рублей (3,6 млн гривен).

Об этом говорится в его декларации, обнародованной на сайте Кремля. По сравнению с 2018 годом доход главы государства вырос примерно на 1 млн рублей.

Список имущества, которое задекларировал Путин за год не изменился. Ему принадлежит квартира площадью 77 кв. м и гараж на 18 "квадратов", два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль "Нива" и прицеп "Скиф".

Также в пользовании президента квартира на 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м.

Декларация президента России Владимира Путина

Декларация президента России Владимира Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Владимир Путин задекларировал доход в размере 8,6 млн рублей.

Стоит отметить, что официальный доход оказался меньшим чем у тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева и некоторых других чиновников.