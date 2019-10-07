"Путин обеспокоен": в России заговорили о неожиданном кандидате в президенты

Кремлевские политтехнологи могут разрабатывать десятки вариантов трансфера власти 2024 года, а российский журналист Юрий Дудь может быть одним из них.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL, высказал российский политолог Дмитрий Запольский, комментируя растущую популярность Дудя среди россиян. По информации телеграм-канала Кремлевский мамковед, согласно закрытого опроса, журналист занял второе место по доверию среди населения, чем очень обеспокоил президента Владимира Путина.

"Молодой ютуб-журналист – это идея. Но не следует понимать это как, "в Кремле сидят, и кого-то растят". У них совершенно другая технология. Они работают над многими вариантами, Дудь может быть только одним из них. Сергей Бодров-младший тоже был политическим проектом, его рассматривали как потенциального президента России. Как и Никиту Михалкова потом", – сказал он.

Юрий Дудь РБК

По словам Запольского, если какой-то политический проект становится популярным среди населения, Кремль вкладывает в него деньги, растит и наблюдает дальше.

Новости Кремль нашел нового президента

"Политическая система путинизма безумно гибкая и очень приспособлена к современному миру. Намного больше, чем европейская", – уверен Запольский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках транзита власти в России наиболее вероятным кандидатом на пост президента страны является нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.