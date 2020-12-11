Путин – об отравлении Навального: если человек чуть не умер, не значит, что нужно открывать уголовное дело

Президент РФ Владимир Путин заявил, что уголовное дело по факту отравления оппозиционного политика Алексея Навального завести "нельзя", но российские правоохранители проводят проверку инцидента.

Громкое отравление Навального веществом из группы "Новичок" (что подтвердили эксперты из Германии, Швеции и Франции) глава РФ прокомментировал на встрече с Советом по правам человека 10 декабря. Расшифровку заявлений Путина опубликовали на сайте Кремля.

Член СПЧ, журналист Николай Сванидзе сказал, что не важно, чем занимается Навальный, но "он чуть не умер и, очевидно, что не от гриппа". Россиянин сказал, что отсутствие уголовного расследования по факту случившегося имеет не только репутационные последствия для страны, но и касается права граждан на защиту со стороны государства.

Когда Сванидзе спросил, можно ли в России возбудить дело, Путин ответил:

"Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело".

Президент РФ заявил, что именно он просил начать проверку, "и прокуратура этим занимается, и Следственный комитет".

"Анализируются материалы, которые находятся в распоряжении наших следственных органов. Мы готовы это сделать", – сказал Путин.

Он добавил, что для возбуждения дела якобы нет материалов. "Наши [правоохранители] готовы приехать за границу – и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает. Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?" – заявил Путин.

Примечательно, что хотя член СПЧ называл имя Навального, российский лидер избегал этого. Путин назвал оппозиционера "известный фигурант", а его отравление – "резонансное дело".

Онлайн-заседание с Путиным в День прав человека Скриншот видео

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