Путин – об отравлении Навального: если человек чуть не умер, не значит, что нужно открывать уголовное дело
Президент РФ Владимир Путин заявил, что уголовное дело по факту отравления оппозиционного политика Алексея Навального завести "нельзя", но российские правоохранители проводят проверку инцидента.
Громкое отравление Навального веществом из группы "Новичок" (что подтвердили эксперты из Германии, Швеции и Франции) глава РФ прокомментировал на встрече с Советом по правам человека 10 декабря. Расшифровку заявлений Путина опубликовали на сайте Кремля.
Член СПЧ, журналист Николай Сванидзе сказал, что не важно, чем занимается Навальный, но "он чуть не умер и, очевидно, что не от гриппа". Россиянин сказал, что отсутствие уголовного расследования по факту случившегося имеет не только репутационные последствия для страны, но и касается права граждан на защиту со стороны государства.
Когда Сванидзе спросил, можно ли в России возбудить дело, Путин ответил:
"Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело".
Президент РФ заявил, что именно он просил начать проверку, "и прокуратура этим занимается, и Следственный комитет".
"Анализируются материалы, которые находятся в распоряжении наших следственных органов. Мы готовы это сделать", – сказал Путин.
Он добавил, что для возбуждения дела якобы нет материалов. "Наши [правоохранители] готовы приехать за границу – и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает. Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?" – заявил Путин.
Примечательно, что хотя член СПЧ называл имя Навального, российский лидер избегал этого. Путин назвал оппозиционера "известный фигурант", а его отравление – "резонансное дело".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Омске (Россия) 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за отравления. Он впал в кому и находился в реанимации.
В сети публиковали видео из аэропорта и самолета с Навальным. Перед инцидентом за россиянином была установлена слежка.
Мужчину отправили на лечение в Германию, хотя сперва отпускать его не хотели. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.
Зарубежные эксперты нашли следы вещества из группы "Новичок" не только на бутылке с водой политика, но и на других его вещах.
Навальный заявил, что уверен: его отравление было организовано с подачи Владимира Путина.
Представители президента неоднократно отрицали и сам факт отравления, и причастность власти к инциденту. Так, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал обвинения "пустым шумом".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выдал версию о том, что оппозиционера якобы могли отравить по пути в Германию или уже там.
14 октября послы Европейского Союза одобрили санкции против россиян, причастных к отравлению Навального. 15 октября ЕС ввел в действие санкции против шести россиян.
Германия и Франция стали инициаторами пакета санкций против России. Великобритания и Нидерланды полностью поддержали их требования.