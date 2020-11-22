Путин – о том, почему не поздравил Байдена: здесь нет никакой задней мысли

Президент России Владимир Путин заявил о формальной причине, по которой он не поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.

Как сообщает РИА Новости, Путин в эфире "Россия 1" сказал, что процедура поздравления должна быть сделана "в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела".

"Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чисто формальная сторона дела", – заверил российский президент.

По его словам, РФ с уважением относится и к действующему президенту Дональду Трампу, и к Байдену, и просто ждет "окончания внутриполитического противостояния" в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры России, Турции и Китая, а также ряда других стран не поздравили Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

При этом Байдена поздравили украинские политики и чиновники в соцсетях.