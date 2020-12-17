Путин – о Навальном: кому он нужен, если бы хотели, то отравили

Алексей Титофф Новости России 12:55, 17.12.2020 Обновлено: 14:01, 17.12.2020

Президент РФ Владимир Путин назвал отравление ядом "Новичок" оппозиционера Алексея Навального "легализацией" американских спецслужб.

Об этом глава Кремля сообщил во время большой ежегодной пресс-конференции, которую Путин проводит в четверг, 17 декабря.

"Что касается пациента в берлинской клинике. Мы прекрасно понимаем, что это такое. Это легализация материалов американских спецслужб. Мы что, не знаем, что они локацию отслеживают? Это знают Федеральная служба безопасности и другие спецорганы. Это значит, что этот пациент пользуется поддержкой спецслужб США. А это любопытно. Если он считает, что его травить нужно? Кому он нужен? Если бы хотели, то сделали бы до конца", – высказался Путин.

Напомним, что ранее Навальный сказал, что за его отравлением стоит лично Путин.

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