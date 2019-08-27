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"Путин носит маску!" Российский оппозиционер рассекретил президента РФ

2.1т Читать материал на украинском

У президента России Владимира Путина нет прямого влияния на главу США Дональда Трампа.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Михаил Ходорковский, отметив, что не верит в так называемый "убийственный компромат", досье с компрометирующими данными на Трампа, пишет ИноСМИ.

"Скорее его очаровывает криминальная и авторитарная модель Путина. Образованные люди из хороших семей часто испытывают трепет и даже своего рода страх перед агрессорами. А Путин уже давно носит эту маску", — заявил он.

Владимир Путин

Владимир Путин

24 канал

По словам Ходорковского, в последние годы Путин использует одностороннюю информацию, и окружающим его людям проще, чем раньше, манипулировать им в собственных интересах.

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"Он устал, утратил способность понимать многие аспекты современности", — добавил оппозиционер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин поручил принять меры на действия США относительно ракетного оружия. Лидер Кремля потребовал подготовить "симметричный ответ" на действия Белого дома.

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Персоны
Владимир Путин Михаил Ходорковский
Место
Россия
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Забралов Ник
Забралов Ник
російська опозиція це з жанру - "опозиція кндр" виступає порти ина... :) :) :)
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Российский вор оппозиционер.....авторитетный источник)))))
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