"Путин носит маску!" Российский оппозиционер рассекретил президента РФ

У президента России Владимира Путина нет прямого влияния на главу США Дональда Трампа.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Михаил Ходорковский, отметив, что не верит в так называемый "убийственный компромат", досье с компрометирующими данными на Трампа, пишет ИноСМИ.

"Скорее его очаровывает криминальная и авторитарная модель Путина. Образованные люди из хороших семей часто испытывают трепет и даже своего рода страх перед агрессорами. А Путин уже давно носит эту маску", — заявил он.

Владимир Путин 24 канал

По словам Ходорковского, в последние годы Путин использует одностороннюю информацию, и окружающим его людям проще, чем раньше, манипулировать им в собственных интересах.

"Он устал, утратил способность понимать многие аспекты современности", — добавил оппозиционер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин поручил принять меры на действия США относительно ракетного оружия. Лидер Кремля потребовал подготовить "симметричный ответ" на действия Белого дома.

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