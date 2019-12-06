Скажете, странное название для статьи? Вовсе нет. Президент России действительно очень любит Украину. Почему? Давайте разберёмся.
А для начала вопрос к украинцам: неужели вы сами не ощущаете этой жаркой любви президента России к вашей стране? Разве у вас есть какие-то сомнения в искренности чувств этого господина?
Вот смотрите. В России много своих проблем. Коррупция, преступность, агенты империалистических держав, даже природа в виде “подтоплений”, которые раньше всегда назывались просто наводнениями… да что угодно ещё. От ужасных дорог до ужасной нищеты. И Путин, конечно, занимается этими проблемами, как же иначе. Он вообще занимается всем. Всем – это ВСЕМ. Он и на любых форумах присутствует, и население с профессиональными и не очень праздниками поздравляет, и на вертолёте детей катает, и к учителям своим в гости приезжает, и амфоры вылавливает в мутной водичке… у меня такое ощущение, что Путин уже просто везде. Есть такое выражение: “в каждой дырке затычка”. Вот и создаётся впечатление, что скоро за каждым сантехником будет маячить тень Путина, дабы проконтролировать, что тот нужный ключ возьмёт для починки.
Но занимается он этими проблемами как-то по-будничному. Без огонька. Рутина – она и есть рутина. Оно, конечно, надо – себя с лучшей стороны показать, рейтинг и всё такое, но надоело ведь уже! Столько лет править одной и той же страной – любому наскучит.
То ли дело Украина. Её Владимир Владимирович любит нежно и трепетно. Как он радеет за страну-соседушку, за братский народ! Его беспокоит всё, что там не в порядке (или что плохо лежит, но это уже другой разговор). Люди страдают, голод, власть то узурпаторская, то фашистская, то просто неопытная. Вот как Президент Зеленский играл в КВН, ему нравилось, а править страной – это уже большой вопрос, по мнению Путина. Чекисту править можно, а “комику” – нет.
Можно перечислять очень долго, что беспокоит Путина в современной Украине. То дома не отапливаются, то “коммуналка” выросла, то с газом никак решить не могут. Какой там реверс, это же “сапоги всмятку”! Это я уже не говорю об угнетённых шахтёрах Донбасса, которые скинули с себя ярмо “фашистской хунты” и каким-то “чудом” противостоят украинской армии.
Когда россияне больным детям вместо государства собирают деньги во время выпуска новостей – это нормально. А вот если какой украинец пострадает от “нелегитимной” киевской власти – тут уж сердце российского президента может и не выдержать.
Так что же это? “Троллинг”? Да, конечно, это изощрённая издёвка – мы навеки братья, я так переживаю за ваше благополучие, а сам потихоньку у вас Крым оттяпал. “Цап-царап”, так сказать. Пропаганда, импортируемая на Запад в виде миролюбия и заботы о несчастной Украине? Безусловно, это одна из целей. Постоянное “напоминание” своему собственному населению о том, что кому-то хуже, чем россиянам? На это и рассчитано. Иначе возьмут и осмотрятся вокруг да увидят наконец, что творится в России. А там, глядишь, и Путина скинут за всё хорошее.
Но разве только этим объясняется непреходящий интерес и практически одержимость российского президента Украиной? Нет. Есть ещё одна причина. Путин страстно желает заполучить Украину себе. По кусочку, можно не сразу, но вот уж и Крым его, а там и Донбасс, глядишь, получится “влить” в Россию в той или иной форме. А остальная Украина… здесь можно использовать любые рычаги, начиная от пророссийских украинских политиков и заканчивая раздуванием религиозных скандалов. Только бы усилить своё влияние, даже пусть и не раскрывая себя, пусть разрушая изнутри независимую страну – всё на руку Путину. Украина для него – как манящая чужая жена. Своя знакома до боли, всё уже от неё получено, чего хотелось, а эта терзает товарища Путина своей недоступностью. Не понимает она своего счастья – упасть в чистые руки Владимира Владимировича, слиться с ним в экстазе “Русского Мира”. И зудит она в его мозгу постоянно, потому что Украина – это доказательство того, что люди могут свободно выражать свою волю, могут скинуть любую зажравшуюся и преступную власть, могут сами строить свою судьбу вместо шайки высших чиновников. Доказательство это – под боком, оно совращает не до конца ещё окрепшие под воздействием кремлёвской пропаганды умы россиян, заставляет задуматься о многом, ставит под угрозу власть Самого. Украина мешает строить новую империю, новый Советский Союз, и не даёт двигаться дальше в Европу. И поэтому Путин никогда не оставит её в покое. И его слова, сказанные жителям Санкт-Петербурга 27 ноября о том, что не следует зацикливаться на украинской проблематике, конечно же, притворство. Он сам намертво зациклен на Украине, а ещё товарищ президент крайне злопамятен – ничего не забывает и не прощает. Отказала мне? Сделаю всё, чтобы ты не досталась никому.
Скажете, извращённая какая-то любовь получается? Ну так извините, каков любовник, такова и любовь. И как хорошо, что Украине такая любовь не нужна.
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