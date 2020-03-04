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4 марта • обновлено в 11:32
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Путин нелепо оправдался перед нищими россиянами

6.8т
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Президент РФ Владимир Путин оправдывался перед журналистом, рассказывая, что в России не экономический застой, а стабильность. При этом он признал, что в стране миллионы человек живут за чертой бедности.

Об этом глава Кремля рассказал в интервью ТАСС.

"Очень просто. Экономическая стабильность – это база для развития. И вообще, стабильность – это всегда база для развития. А застой – это, по сути дела, движение назад, никакого развития. Вот в этом главное отличие", – выкручивался Путин.

Нищета в России

Нищета в России

Президент РФ рассказывал, что в конце 1990-х годов в стране нищими были 42 млн человека, а состоянием на сегодня около 13,5 млн человек.

"Хотя и это много, и мы должны с этим бороться. Значит, у нас к этому времени, к тому времени золотовалютные резервы были 12,5 миллиарда долларов, а долги государства – 145 миллиардов. Не видно было конца и края, было непонятно, как мы с этим разберемся. У нас с тех пор до сегодняшнего дня, я сейчас буду говорить, и люди начнут сомневаться, но это факт: реальная заработная плата выросла на 4,2%, пенсии – почти в 3 раза, 2,9, и реальные доходы на 2,4 подросли, в 2,4 раза", – оправдывался Путин.

Журналист напомнил Путину, что тот в 2008 году обещал, что к 2020 году зарплаты россиян в среднем будут 2700 долларов. А на семью из трех человек будет 100 квадратных метров квартира.

"Ну не совсем так, это были предварительные планы… Мы к 2008 году планировали удвоить ВВП. И на базе удвоения строили социальные планы. В 2008 году мы практически достигли этой планки. Разразился мировой экономический кризис. Не по нашей вине, он пришел к нам извне… Но, честно говоря, не мы в этом были виноваты. Это мировой финансовый, а потом и экономический кризис, который пришел извне", – нашел оправдание нищете россиян Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин заявил, что не против оппозиции и протестных митингов в стране, но они должны подчиняться правилам и следовать законам.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Несмішний Клоун.
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Mega Death
Mega Death
А ведь реально еще в 2010-2013 годах зарплата в пару тысяч долларов считалась средненький. Xoxлы приезжавшие строить сарайки в Подмосковье, меньше чем за 3000$ работать не хотели.
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