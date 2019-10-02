Ранний феодализм: в России пояснили, зачем Путин начинает войны

Российский политик Леонид Гозман заявил, что внешняя политика Российской Федерации представляет собой "политику раннего феодализма".

"Величие, уважение, признание, чтобы все понимали, что ты главный, и так далее. Это политика раннего феодализма, когда король мог начать войну, потому что другой король на совместном пиршестве выделил ему неправильное место", – сказал он в интервью OBOZREVATEL, комментируя высказывание президента Польши Анджея Дуды о том, что "имперская политика России возродилась".

Он заметил: "То, что сейчас делает Владимир Путин, это не восстановление Советского Союза и не восстановление советской власти. Это не возврат в прошлое. Это новый виток. Чего-то неприятного и плохого, но новый виток. То же самое и с имперской политикой России".

Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев на ВДНХ Официальный сайт президента РФ

Политик сравнил цели, преследуемые властями царской России, и цели, преследуемые путинским режимом. По его мнению, в первом случае можно проследить понятную логику: "Империя захватывала какую-то территорию, как-то договаривалась с местными элитами. Логика была двойная: был момент престижа – "наш щит на воротах Царьграда". Но был и момент прагматический. Мы берем какие-то территории, из которых можно что-то выкачивать, территории, на которых удобно строить оборону или прорываться дальше и так далее. В конечном счете было представление о том, что это делается во благо империи".

В то же время, как убежден Гозман, сегодня действия Кремля противоречат этой логике. "Нет никаких оснований полагать, что то, что они делают, выгодно для страны. Времена изменились, уже не XIX век, контроль за территорией почти ничего не означает. Уже давно ни одна из великих держав никаких территорий к себе не присоединяла, они прекрасно живут без этого, и без этого оказывают влияние на соседей. Кроме того, мне кажется, что у нашей государственной политики вообще нет цели улучшения жизни людей в России. И эта политика неэффективна", – заявил оппозиционер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Леонид Гозман высказал мнение о последствиях для Украины подписания так называемой формулы Штайнмайера.

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