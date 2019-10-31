Путин – не Штирлиц: в РФ развенчали миф времен КГБ

Российский журналист Игорь Яковенко заявил: обнародование характеристики КГБ на президента РФ Владимира Путина преследует цель "подчеркнуть, откуда родом президент Путин".

"Подчеркивается, что он – классический Штирлиц, хотя, конечно, никаким Штирлицем он никогда не являлся", – сказал журналист в блоге OBOZREVATEL.

В этом контексте он заметил, что в последнее время в РФ наблюдается ностальгия по Советскому Союзу. "Выходят художественные фильмы, описывающие Советский Союз и даже самые страшные страницы его истории в достаточно позитивном плане. И Сталин как "выдающийся менеджер". И роль КГБ описывается в позитивных тонах", – рассказал Яковенко.

Путин - не Штирлиц

Вместе с тем он подчеркнул: роль Путина в структуре КГБ идеализируется. "Путин был заведующим клубом в ГДР, который просто вербовал людей и заставлял их стучать друг на друга", – сказал журналист.

Он расценивает обнародование характеристики на Путина, написанной в 1970-х годах, как "инструмент поднятия рейтинга". "Ничего другого здесь нет. Всё достаточно очевидно и прозрачно. Потому что рейтинг Путина сейчас близок к нулю", – констатировал он.

Как писал OBOZREVATEL, в России обнародовали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности СССР на Владимира Путина. "Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство", – говорится в архивном документе.

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