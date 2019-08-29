Путин не против обмена — российский политик

"Источник сообщил, что Сенцова доставили из Лабытнанги в Москву. Есть большая вероятность, что готовят его обмен на Вышинского", – написала в своем Facebook российский оппозиционный политик Ольга Курносова.

В блиц-интервью OBOZREVATEL она поделилась мнением о возможном формате обмена и когда он может произойти, а также о том, зачем это президенту России Владимиру Путину.

– По вашему мнению, какова вероятность того, что Сенцова обменяют на Вышинского?

– Не хочется оценивать вероятность до того, как это состоялось. Но то, что это возможно, было понятно с самого начала, когда ни Сенцов, ни Вышинский не попали в списки для обмена.

Список многократно сливался через разные источники. Вышинский сам отказался от включения в него и, соответственно, Сенцов тоже не был включен.

Олег Сенцов 24 Канал

Информация о переводе Сенцова из Лабытнанги в Москву распространялась через Telegram-канал База. Точно неизвестно, чей это канал, но одно можно сказать наверняка: там появляется информация из источников в силовых органах, которая потом подтверждается. Поэтому этому каналу более или менее можно доверять. И понятно, что, раз Сенцова действительно перевели в Москву, для чего-то это происходит.

И, наконец, для того, чтобы завершить эту картину, можно вспомнить то, что писала у себя в Telegram-канале Маргарита Симоньян по поводу разговоров с Вышинским.

То, что ситуация по обмену сдвинулась, очевидно со всех сторон.

Собственно, она давно должна была сдвинуться. Вы помните, как тяжело шла история с освобождением Вышинского. Это могло произойти еще 2-3 недели назад, но все время срывалось.

Для меня освобождение Вышинского было знаком того, что история с обменом сдвинулась с мертвой точки, и тот произойдет, условно говоря, со дня на день. Я желаю всем как можно скорее попасть на родину. И свободы.

– Озвучиваются разные цифры по количеству людей, которых будут менять. Сначала говорили о 33, теперь – 35. По вашей информации, сколько человек обменяют?

– Я тоже видела информацию о 33. Но я считаю: чем больше, тем лучше. Если говорить об обмене всех на всех, то, конечно, хотелось бы, чтобы в этих списках было как можно больше людей. Очевидно, что там будут украинские моряки.

Эта история – не только с моряками, а вся – такая запущенная! Как мы видели, актуальных списков ни у кого нет. Во многом задержка связана с тем, что списки были устаревшие. И мне это совершенно не понятно.

Кирилл Вышинский lenta.ru

Есть уполномоченные по правам человека, те, кто должны были бы этим заниматься, в первую очередь. Неужели никто не думал о том, что до того, как пройдут выборы, обмен вообще возможен?

Организационно обмен был абсолютно не подготовлен. Это видно по тому, как много сложностей обнаружилось после принятия соответственного политического решения. Из-за этого было потеряно часть времени.

– То есть вы считаете, что главная причина того, что дело сдвинулось с мертвой точки, состоит в том, что наконец-то организовались? Или все-таки потому, что Путину это оказалось нужно?

– Что значит "Путину оказалось нужно"? Ведь и в Украине было принято это политическое решение. Сколько времени мы обсуждали, в первую очередь, возможность освобождения Олега Сенцова. Было понятно, что просто под давлением ничего не получится, что должна быть какая-то другая конструкция. И молодцы, что такую конструкцию нашли.

Важно, чтобы вопрос освобождения стоял на первом месте, а не вопрос того, кто от этого является политическим выгодоприобретателем.

Если все время думать о том, как это будет выглядеть с пиаровской точки зрения, освобождения можно вообще никогда не дождаться.

Владимир Путин на военно-морском параде Официальный сайт президента РФ

– И все-таки, Ольга, ваше мнение: нужно ли это лично Путину?

– Если бы ему это было нужно, то уже давным-давно все были бы на свободе. Видимо, он не против того, чтобы это произошло. И, возможно, как раз последние встречи на Западе и то, что мы называем возможностью к потеплению отношений, к этому и подтолкнуло.

Но повторю: для меня важнее, что появилась возможность того, что люди окажутся на свободе. Если для этого условному Макрону нужно было сказать условному Путину условный комплимент, я считаю, что эта цена адекватна.

Не говорю о том, что это конкретный Макрон и конкретный комплимент. Это фигура речи. Если нужно было сделать что-то, чтобы подвигнуть Путина к принятию такого политического решения, я считаю, что свобода людей этого стоит.

Ольга Курносова https://hromadske.radio

– Если действительно обмен будет иметь место, это можно рассматривать как шаг Кремля навстречу Украине. В таком случае, можно ли рассчитывать на новые шаги навстречу?

– Это будет означать, что ситуация сдвинулась с мертвой точки. И это очень хорошо. Потому что мы так долго стояли в этой мертвой точке, и было совершенно непонятно, как может начаться движение в нормальную сторону.

Есть такая порода бойцовских собак, у которых зубы устроены так, что, если животное вцепится, то зубы расцепить уже не сможет в принципе. Так со сцепленными зубами она и умрет. Мне бы очень не хотелось, чтобы мы, как те бойцовские собаки, в общем были бы неспособны сдвинуться с мертвой точки.

Я всегда говорила, что первый вопрос, который должен решиться – это вопрос обмена. И я очень надеюсь, что он, наконец, решится, и ситуация начнет двигаться в сторону уменьшения количества смертей, пленных и прочих человеческих жертв.

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