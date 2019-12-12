На ежегодной встрече Путина с членами Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (широко известного под аббревиатурой СПЧ), Сказочный преступник и узурпатор власти в очередной раз расчехлился.

Этот т.н. "юрист" (попал на юрфак ЛГУ по "спортивной квоте"; прогуливал занятия в пивном баре "Жигули"; был завербован КГБ прямо со 2-го курса) и "легалист" (по выражению вырожденца А. Венедиктова) рассказал Николаю Карловичу Сванидзе (это тот, у кого "гибкий позвоночник") и его "коллегам" по СПЧ, что: "Бросил там какой-то пластиковый стакан в представителя власти – ничего. Потом пластиковую бутылку – опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого!".

Это он про незаконно арестованных и неправосудно осуждённых фигурантов т.н. "Московского дела" сказал, если кто не понял. В своей жалкой и преступной попытке запугать остальных.

То есть глава государства, "гарант Конституции" и "гарант прав и свобод граждан", верховный главнокомандующий и начальник всех силовых ведомств в государстве, битым словом, не моргнув глазом, говорит о том, что незаконные задержания и аресты, фальсификация дел и неправосудные приговоры – это такая новая реальность, такая наша "новая нормальность", на 20-м году правления узурпатора власти. Нет, эта новая нормальность начала практиковаться ещё с 2003, потом точечно применялась долгие годы, была масштабирована в 2012, и привела вот к этому…

А ещё на встрече с членами СПЧ Сказочный преступник и узурпатор власти прокомментировал дело "Нового величия": целью организации было свержение власти неконституционным путём, участники готовились к боевым действиям и терактам.

Люди! Лююююююююди, ау! Владимир Путин не может быть президентом (это незаконно, в любом случае, согласно ограничениям, прописанным в Конституции), он не может быть главой государства, он не может быть гарантом Конституции и гарантом прав и свобод граждан, потому что он – не в своём уме и совершает преступления, ежедневно, ежечасно.

Его место – в дурке. Он должен быть отстранён от должности президента путём процесса импичмента, и немедленно (если Конституционный суд не выполняет своих прямых обязанностей и не отстраняет его от незаконно занимаемой должности в связи с достижением конституционного предела его президентских полномочий ещё в 2008 году). Завтра же на улицах Москвы должен быть миллион человек (а лучше – два), с требованием к Госдуме и Совету Федерации начать процесс импичмента Путина. Хотя… о чём это я?

Лююююююююди, ау! Вы понимаете, с кем вы имеете дело? Ведь это всё сказано им публично, только что, есть видео – вот оно! Вы в своём уме? Вы согласны это терпеть? Перед вами – сумасшедший, съехавший с катушек особо опасный преступник. Вы этого не понимаете, что ли?

Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) (до 20 лет лишения свободы)

Статья 286. Превышение должностных полномочий (до 7 лет лишения свободы)

Статья 292. Служебный подлог (до 4 лет лишения свободы)

Статья 299. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (до 10 лет лишения свободы)

Статья 301. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (до 8 лет лишения свободы)

Статья 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (до 7 лет лишения свободы)

Статья 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (до 10 лет лишения свободы)

Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (до 5 лет лишения свободы)

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#ДляГааги: Террор путинской ОПГ

Путинские преступники должны попасть в Список Магнитского, однозначно! А потом под суд, в тюрьму и под люстрацию.

Незаконные обыски, избиения, задержания, аресты, пытки и осуждения граждан. Нарушения избирательных прав. Неправовые т.н. "законы". Демонтаж конституционного строя.

Целая гроздь тяжких статей УК РФ плачет по путинской ОПГ.

И путинская ОПГ не должна будет удивляться, когда её членов будут вешать на столбах.

#НовостиМордора #БольшеАда #ПутинЖги!

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Валерия Новодворская (1950- 2014):

"Путин – чекистская шкура, политическая бездарность и сталинист – мстительный и жестокий. Нет ни одной хорошей вещи, которую Путин бы сделал, да и ошибок у него нет – сплошные преступления, сознательные".

"Вертухай никогда не построит правовое государство. Вертухай сможет построить только зону".

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Конституция Российской Федерации. Глава 2 "Права и свободы человека и гражданина".

Президент Российской Федерации является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина.

ОПГ Путина под суд!

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