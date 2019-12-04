"Путин не контролирует полстраны": военный эксперт назвал два признака

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Российская Федерация фактически утратила контроль над "всем, что находится за Уралом".

"Номинально контроль якобы есть, там присутствуют войска. Но с военной точки зрения контроль уже потерян", – сказал он OBOZREVATEL.

По мнению эксперта, причина состоит в том, что на востоке России "полным ходом идет ассимиляция" граждан Китая. "Россиянка из Красноярска мне сказала: если свиснуть, то из лесов выйдет целая рать китайцев", – пошутил он.

Владимир Путин

Еще одна причина потери контроля, по мнению Жданова, состоит в том, что РФ перебросила на западный театр военных действий в европейскую часть страны "все войска, которые более или менее боеспособны и укомплектованы", оставив восток без надлежащего военного прикрытия.

В этом контексте эксперт заметил, что "очень показательно, что Путин в очередной раз потерпел поражение в Сирии. Войсками они так и не дошли от Дамаска до линии соприкосновения с турецкими войсками". По его мнению, причина состоит в том, что "перебросить в срочном порядке 20-30 тысяч контингента для того чтобы перекрыть эту территорию или хотя бы дать деньги и вооружение Асаду, чтобы он двинул сирийскую армию, оказалось слабо".

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