"Путин не хвастун": экс-генерал КГБ оценил вероятность ядерной войны в мире

Российский президент Владимир Путин, который время от времени угрожает миру ядерной войной, не способен первым нажать на красную кнопку чемодана, приводящую ядерное оружие в состояние боеготовности.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал экс-генерал и бывший руководитель военной разведки КГБ Олег Калугин. По его словам, он понимает, что в этой войне погибнут все, а тот, кто ее начнет, войдет в историю как самый большой преступник.

Третья мировая война Еtcetera.media

"Путин – человек во многом решительный, он не хвастун и может сделать то, что имеет в виду. Нужно быть особо осторожным, но до атомного кошмара он не дойдет. В ядерной войне все погибнут, а тот, кто первым нажмет на ядерную кнопку – войдет в историю, как самый большой преступник против человечества. Путин это знает. Поэтому ездит по разным странам, встречается, обнимается с разными лидерами. Это лучше, чем нажимать на кнопки с боевыми головками", – подчеркнул Калугин.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам российского политтехнолога Станислава Белковского, Владимир Путин готов к смерти и может применить ядерное оружие.

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