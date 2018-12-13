''Я был большой мальчик'': Путин признался, как отказал Ельцину

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не хотел и не собирался занимать этот пост после своего предшественника Бориса Ельцина.

По его словам, он отказывался, потому что "был не готов". Соответствующее заявление он сделал во время форума "Проектория", который проходил в Ярославле 13 декабря. Слушателями Путина являлись школьники, которых свезли на мероприятие со всей России, пишет РБК (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Когда первый президент России Борис Ельцин вызвал меня к себе, и сказал, что хочет представить меня в Госдуму и потом выдвигать на выборы президента, я ему сказал нет. Я ему говорю: Борис Николаевич, я не готов. Я уже был большой мальчик, понимаете", — рассказал президент РФ школьникам.

Борис Ельцин РИА Новости

Ельцина, который предложил ему главный пост страны, Путин назвал "достаточно своеобразным". После того, как Ельцин ушел со своей должности в 1999 году, Путин трижды избирался президентом, при этом во времена его правления срок каденции был увеличен с четырех до шести лет.

Владимир Путин ИноСМИ

Как писал OBOZREVATEL, в документах отделения по работе с архивами министерства госбезопасности бывшей ГДР обнаружили удостоверение, которое было выдано на имя президента Российской Федерации Владимира Путина. Удостоверение позволяло на тот момент майору КГБ Путину посещать офис Штази — тайной полиции, которая занималась контрразведкой и разведкой.

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