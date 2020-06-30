ПРОВАЛ – РЕПОРТАЖ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ, НАПИСАННЫЙ ЗА 48 ЧАСОВ ДО ЕГО ЗАВЕРШЕНИЯ.

Политбюро утверждало итоговые протоколы результатов выборов накануне. Несомненно, протоколы нынешнего голосования тоже уже утверждены.

Итак, в голосовании приняло участие 68 процентов избирателей, имеющих право голоса. За высказалось 76 процентов, против – 22. Таким образом, поправки одобрены подавляющим большинством голосовавших и более, чем половиной, от общего числа граждан России. Народ недвусмысленно высказал свою волю. Далее добавляйте фанфар по вкусу.

Но это – катастрофический провал Владимира Путина и всей его системы. Они не достигли своих целей.

Весь этот фарс был задуман потому, что земля стала гореть под ногами правящей в стране группировки. Им стало все труднее выигрывать выборы, даже тот весьма невысокий и ими же санкционированный уровень законности и политических свобод стал для них почти непреодолимым препятствием. Тщательно выстроенные институты, не имеющие никакого отношения к тому, как они называются (не считать же Думу парламентом, а Конституционный Суд Судом?), но готовые, зато, выполнить любой приказ, перестали обеспечивать стабильность. Все чаще приходилось применять силу. Апофеозом стало лето 2019 - выборы в Московскую городскую думы и муниципальные выборы в Петербурге.

В такой ситуации смешать фигуры на доске – правильное решение. Они думали, все получится. Недаром же, наряду со всякой защитой домашних животных и русского языка (забавно в контексте этой статьи, что они не смогли даже грамотно сформулировать вопрос в бюллетене) в Конституцию внесены такие важные для руководства страны вещи, как приоритет национального законодательства и недопустимость искажения истории – они собирались долго править при этой Конституции.

Но голосование было организовано не для принятия поправок – оно для этого и не требовалось. Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина, кто хочет перемен, кого "достало". Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо и благодарить за то, что им дают дышать.

Собственно, эта инстинктивная легитимность – вера в то, что за власть большинство – последнее, что осталось у системы. Судя по истерическому поведению властей, по фантастическим ляпам, допущенным в ходе голосования, сами они понимают, что большинства нет и, в отличие от многих аналитиков, считают, что это может привести к быстрой потере власти.

Так, вот, они могут объявить и 120 процентов – те, уставшие и несогласные, ради которых все и затеивалось, им не поверят. О чудовищном вранье свидетельствует и сама процедура голосования, и данные многочисленных опросов, которые проводили разные политические организации и отдельные граждане, да и собственный опыт – разговоры с коллегами, с друзьями и со случайными собеседниками. Вера в наличие у Путина большинства не укрепилась, как было задумано, а, наоборот, оказалась окончательно подорванной.

Советские выборы были просто бессмысленной рутиной, привычным ритуалом. Граждане не ждали никаких перемен, разве что, новой фамилии генсека, который автоматически наследовал титулы продолжателя дела Ленина, выдающегося деятеля и далее по списку. Сегодняшнее голосование тоже для очень многих – лишь демонстрация лояльности властям, либо, точнее, нежелания с ними связываться. Но очевидная всем нервозность и суета начальства, пренебрежение остатками приличий, наглое принуждение демонстрируют даже далеким от политики людям слабость власти и тот очевидный факт, что никакого путинского большинства не существует. И у Путина нет преимущества коммунистов, власть которых воспринималась как вечная и безальтернативная – многие и многие понимают, что может быть иначе и должно быть иначе.

Власти рассчитывали обеспечить себе еще годы спокойствия и мандат на все. Получили же раздражение и насмешки, окончательную потерю уважения. А значит, придется расширять репрессии, пробивать то, что еще вчера давалось легко, открытым насилием. Конечно, рвы, окружающие их замки, достаточно глубоки, укрепления надежны. Но смогут ли они выходить за стены?

Это не первый случай в мировой истории, когда, стремясь укрепить свое правление, власть сама его разрушает, когда задуманная как победная кампания заканчивается позором. Вопрос лишь в том, как именно они будут вымещать свою обиду на людях?

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