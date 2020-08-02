Путин не досидит на троне до 2036 года, ему будет уже 84, - Медовар

Президент РФ Владимир Путин не будет занимать высший пост в стране до 2036 года.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик Юрий Медовар. "Это нонсенс. Во-первых, по возрасту. В 2036-м году ему будет 84", – заметил оппозиционер.

Отвечая на уточняющий вопрос, заключается ли причина в возрасте Путина, Медовар сказал: "Там не только возраст".

В то же время он не стал развивать мысль, сославшись на то, что Путин "не его персонаж и не его герой".

Напомним, благодаря изменениям в Конституцию РФ, в том числе "обнулению" президентских сроков Владимира Путина, он получил возможность еще дважды баллотироваться в президенты – в 2024 и в 2030 годах и пребывать на посту президента до 2036 года.

Полную версию блиц-интервью с Юрием Медоваром читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что внутренние проблемы Российской Федерации "вытолкнут" Владимира Путина с Донбасса. В силу объективных причин он будет вынужден вывести войска с оккупированных территорий Украины.