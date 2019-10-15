Путин – мой личный враг. Это не лозунг и не популистское заявление, это просто факт.

Почему так сложилось? В своих статьях я много писал о том, что творил и творит Путин с Россией и со всеми странами, до которых дотягиваются его длинные и совсем не чистые руки. Но что сделал Путин лично мне?

Начнём с того, что я всегда любил свою страну. Для этого мне было достаточно родиться в России, расти и жить в ней, достаточно было того, что все мои родные и близкие жили там же, рядом со мной, и поэтому мне было хорошо на Родине. Всё было привычно и понятно. Да, были проблемы, да, были трудности… Но я не из “поколения Путина” и я помню разные времена, разные режимы и разных правителей. Я пожил в раннем детстве при СССР, и одно из моих воспоминаний – я боялся сказать родителям, что не люблю “дедушку Ленина”, о котором где-то там говорилось, что его все должны любить. Ведь он же мне чужой и совсем никакой не дедушка. За что мне его любить? А сказав, испытал огромное облегчение, потому что оказалось, что они его тоже не любят.

Потом был Ельцин, и те времена я помню уже хорошо. “Лихие 90-е” были, конечно, очень противоречивыми, но у людей было ощущение свободы, и это осталось в моей памяти навсегда. Например, помню, как был увлечён просмотром предвыборных дебатов в 1996 году, и как по ТВ всегда транслировали разные мнения, как люди свободно выражали свою позицию. И как я не хотел, чтобы коммунисты снова пришли к власти. Я не был взрослым (мне было 11 лет), но мне было это очень интересно и важно, потому что я понимал, что решается в том числе и моё будущее.

В то время были все: и демократы, и бандиты, и либералы, и коммунисты, и баркашовцы, и независимые СМИ, и лизоблюды. А вот чего не было, так это ощущения абсолютной зажатости общества, постоянного страха перед властью, страха сказать лишнее слово (я не беру в расчёт известных людей и политиков, которым позволялось и позволяется гораздо больше, чем другим).

А что изменилось? Пришёл к власти Путин, который создал свой авторитарный режим. Он не сделал этого за год, не сделал и за пять лет – он действовал пошагово, “тихой сапой”: он менял законодательство под себя, он закручивал гайки, укреплял и раскармливал силовые ведомства, он расправлялся с теми, кто был против него, и делал ещё много чего, но, пожалуй, главное – он приучал российский народ к мысли о том, что это нормально, что по-другому и быть не может, что ничего тут не поделаешь, что отдельный человек слаб и беззащитен перед Системой, что нужно сидеть тихо и придерживаться линии Власти, и тогда тебя не тронут, а может, даже и отметят. Путин сначала изменил сознание людей внутри страны, сделав им укол страха и безнадёжности, а потом полез в дела других стран.

Новости Путин заложил мину не только под свой копчик

Господин Путин, который потомок крестьян, но явно непростой (иначе зачем бы исследователи официально занимались составлением его родословной чуть ли не до начала времён? У президента России ещё раскопают какие-нибудь рюриковские корни, иначе как его на царство помазать?), занялся собиранием и построением Русского мира. Строить при этом он умеет достаточно ограниченным набором инструментов: война, предательство, подкуп… Путин оттяпал себе Крым, разжёг пожар на Донбассе, облизывается на Белоруссию и бомбит сирийские города, периодически грозя другим странам. При этом он окончательно расколол российское общество аннексией Крыма, он разрушил семьи и поссорил всех и вся. И он вынудил меня и мою семью покинуть нашу родину. Мы живём в Финляндии, и это хорошая и свободная страна, которая даёт нам возможность свободно писать о господине Путине и российской власти правду (для злопыхателей – не получая за это ни копейки, и упрекнуть прокремлёвски настроенным гражданам нас в “продажности” или “поисках лучшей жизни”, не получится), но это не моя страна, из которой я бы никогда не уехал, если бы не Путин. И мы никогда не сможем вернуться в Россию, пока правящий режим не сменится – за наши “преступления” в совокупности каждому светит по многу лет за решёткой. Это не мои фантазии, а внимательное изучение Уголовного кодекса Российской Федерации. И вот за то, что он отнял у меня мою родную страну и вынудил всё бросить в ней, я ненавижу Владимира Путина и называю его своим личным врагом.

Новости Насмешить Путина

Кроме того, что от Путина пострадала моя семья, от его действий и действий его сподвижников страдают миллионы других семей: в России и Украине, Грузии и Сирии, Венесуэле и… да везде, куда он только смог дотянуться. И за судьбы этих семей я тоже ненавижу Путина. Если бы не его действия – у них были бы свои радости, проблемы, и, может быть, беды и даже трагедии, но не было бы войны (открытой, с боевыми действиями, или гибридной, а также внутрисемейной). Уже немало, не правда ли?

Путин отнял детство у многих детей в России. С самого раннего возраста они приучаются к “патриотизму”, и весь этот “патриотизм” – с военным уклоном. Растёт идеальное пушечное мясо для Кремля. Костюмированные празднования 9 мая в детских садах сменяются школьными торжествами, парадами, за ними следует Юнармия, а там и настоящая, взрослая армия… Чему хорошему этих детей научит этот режим? И поэтому тоже Путин – мой враг.

Российский народ, который замордован путинской Властью, оболванен и зомбирован кремлёвской пропагандой – это мой народ, и я испытываю такую же боль за него, уехав из страны, какую и до того. Люди, которые казались мне разумными и здравомыслящими, вдруг забыли прошлое, а о будущем и настоящем с подачи вашей пропаганды, господин президент России, стали говорить заученными фразами и лозунгами. Этот народ говорит о вас с восторгом, прозябая в нищете и не видя свободы за решётками ваших автозаков.

И за другие народы и страны, которые страдают от путинизма, поневоле считая, что вся Россия такая же, как вы, Владимир Владимирович, и не видят больше в ней и её многонациональном и разнообразном народе ничего хорошего, я также снова называю вас своим личным врагом.

И за многое другое, что перечислено уже сотни раз, моя ненависть к вам не угаснет никогда, и я никогда не устану обличать ваши преступные действия против людей Земли, как бы высокопарно это ни звучало.

Казалось бы, что Путину с того, что он мой враг? Где я и где он, кто я и кто он, скажете вы… но это не так. Всё дело в том, что таких, как я, много. И если каждый не забудет того, что Путин – его враг, и что ещё важнее – ПОЧЕМУ, то господину Путину рано или поздно придёт конец. Ненависть – то чувство, которое может погубить человека, а может сделать его сильнее.

P. S. Лучше рано, чем поздно.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.