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21 февраля • обновлено в 10:12
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Путин назвал украинцев и русских одним народом и поставил ведущего ТАСС на место

25.1т
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Президент России Владимир Путин снова назвал россиян и украинцев одним народом, при этом оскорбив наших сограждан.

В интервью ТАСС глава Кремля сообщил, что считает потерей прекращение "дружбы" между странами.

"Да. Конечно. Но я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ", – отметил Путин.

Владимир Путин

Владимир Путин

При этом журналист подчеркнул, что украинцам не нравится, когда их называют одним народом с русскими. На что Путин цинично ответил, что он "ничего не знает, ведь такова реальность".

"Не знаю, нравится это или нет, но, если посмотреть на реалии, это так и есть. Понимаете, до XI, XII, XIII века у нас не было никакой разницы в языке. И только в результате полонизации та часть украинцев, которая жила на территории, находившейся под властью Речи Посполитой, только где-то, по-моему, в XVI веке появились первые языковые различия", – размышлял президент РФ.

Отметим, что журналист поправил Путина, указав, что верно говорить "украинцы" с ударением на букву И. Но лидер россиян перебил его и возразил, что надо говорить "укрАинцы".

"Вообще, укрАинцами называли людей, которые жили на рубежах Российского государства. Украинцы были во Пскове, украинцами называли тех, которые защищали с юга от набегов крымского хана. На Урале. Кругом были украинцы. Значит, у нас не было никаких языковых различий. Больше того, где-то до этого же времени, до XIV–XV века, даже тех людей, восточных славян, которые проживали на территории Речи Посполитой, и в Московском государстве, и в Польше, называли русскими. Не делили. И только гораздо позднее начались языковые первые различия", – высказался Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин заявил, что для него русский, белорусский и украинский народы едины.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Lux Alex
Lux Alex
Нічого нового. Казки з серії "Старий педофіл і тмутаракань".
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3
1
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Противников этих слов предлагаю спросить поляков какую территорию они называли русским воеводством?
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5
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bregovich mark
bregovich mark
Адин нарот гаваріте????НУ-НУ!
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3
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Куни Чан
Куни Чан
bregovich mark, Дупомовные антиуханцы нам не братья)))
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