"Гены Гитлера подсадили?" Путин насмешил сеть "отдельной цивилизацией" в России

Президент России Владимир Путин, заявил, что Россия – это не просто страна, а отдельная цивилизация.

Об этом он сказал в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1". Оно впервые вышло в эфир в воскресенье, 17 мая, однако записано было еще в сентябре 2019 года, пишет ТАСС.

Владимир Путин

"Россия – это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий. Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие", – сказал тогда президент РФ.

Заявление Путина уже успели обсудить в сети. "Ему гены Гитлера подсадили?", "Цивилизация зеленых человечков", "Управляемая напрямую богом, как он заявлял ранее", "Отдельная Палата #6", "Да, слаборазвитая и умирающая цивилизация", – шутят в Twitter.

Путин назвал Россию не просто страной, а отдельной цивилизацией.



Отдельная "Палата #6". — Голый Патриот (@GolyDovolen) May 17, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин не уехал из Москвы, а живет и работает в резиденции Ново-Огарево. К главе Кремля не попасть, не проверившись на коронавирус.

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