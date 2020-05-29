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29 мая • обновлено в 21:37
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Путин назначил парад Победы на 24 июня, россияне получат выходной

2.2т
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Президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем в связи с проведением парада к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Соответствующий указ Путин подписал в пятницу, 29 мая, информирует пресс-служба Кремля.

В Москве парад начнется на Красной площади в 10 часов утра, в других городах России пройдут аналогичные мероприятия с использованием военной техники и другого вооружения. В 22:00 в российских городах запустят артиллерийские салюты.

Владимир Путин

Владимир Путин

regnum.ru

Отметим, Россия является первой в Европе по количеству заболевших коронавирусом. Состоянием на 29 мая в стране обнаружено более 387 тысяч инфицированных. Более 4,3 тысячи человек скончались.

Парад в России пройдет 24 июня, Путин подписал указ

Парад в России пройдет 24 июня, Путин подписал указ

Парад в России пройдет 24 июня, Путин подписал указ

Парад в России пройдет 24 июня, Путин подписал указ

Как писал OBOZREVATEL, Путин также не отказался от идеи с акцией "Бессмертный полк", однако она пройдет позже, в конце июля.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
День Победы
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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