Президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем в связи с проведением парада к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Соответствующий указ Путин подписал в пятницу, 29 мая, информирует пресс-служба Кремля.

В Москве парад начнется на Красной площади в 10 часов утра, в других городах России пройдут аналогичные мероприятия с использованием военной техники и другого вооружения. В 22:00 в российских городах запустят артиллерийские салюты.

Владимир Путин regnum.ru

Отметим, Россия является первой в Европе по количеству заболевших коронавирусом. Состоянием на 29 мая в стране обнаружено более 387 тысяч инфицированных. Более 4,3 тысячи человек скончались.

Парад в России пройдет 24 июня, Путин подписал указ

Парад в России пройдет 24 июня, Путин подписал указ

Как писал OBOZREVATEL, Путин также не отказался от идеи с акцией "Бессмертный полк", однако она пройдет позже, в конце июля.

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