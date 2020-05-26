Путин назначил дату парада Победы

Российский парад к 75-й годовщине победы во Второй мировой войне состоится в Москве 24 июня.

Такое заявление во вторник, 26 мая, сделал президент РФ Владимир Путин. Его обращение появилось на кремлевском Telegram-канале "Пул N3" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Приказываю начать подготовку к военному Параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня", – распорядился он.

Владимир Путин regnum.ru

Не отказался российский лидер и от идеи с акцией "Бессмертный полк" – она пройдет немного позже, 26 июля.

"К сожалению, строгие меры безопасности мы не можем обеспечить при прохождении "Бессмертного полка". Здесь никакой дистанции соблюсти невозможно. Поэтому предлагаю провести марш "Бессмертного полка" тоже после парада, но после другого. В День военно-морского флота России. В этот же день приказываю вам провести традиционный военно-морской парад на главных базах флота России", – сказал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, парад в России отменили еще в апреле в связи с пандемией коронавируса. Напомним, Путин 25 мая впервые с Дня победы появился к Кремле. Подтверждением этому послужили фото и видео с кремлевских медиаресурсов.