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17 марта • обновлено в 21:39
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Путин назначил дату общероссийского голосования по изменениям в Конституцию

1.2т
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении общероссийского голосования по конституционным поправкам, которые среди прочего позволят ему быть главой государства больше двух сроков подряд.

Согласно опубликованному на сайте Кремля документу, голосование состоится 22 апреля.

Определена дата общероссийского голосования за пожизненное правление Путина

kremlin.ru

По словам Путина, голосование в назначенный день состоится, если ситуация с коронавирусом в стране будет это позволять.

"Сегодня я подписал указ с определенной датой – это 22 апреля. Вместе с тем в соответствии с законом после издания указа мы должны проводить это голосование не раньше, чем через месяц, а можно позднее, причем срок – когда позднее – в законе не обозначен. При всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан", – заявил российский лидер.

Определена дата общероссийского голосования за пожизненное правление Путина

kremlin.ru

Определена дата общероссийского голосования за пожизненное правление Путина

kremlin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Российской Федерации признал закон о поправке в Конституцию РФ соответствующим основному закону страны. Теперь, среди прочего, будет считаться законной отмена запрета на выдвижение в президенты России одного кандидата более, чем два срока подряд.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Выборы в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Конституция
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Шагают бараны в ряд, Бьют барабаны, - Кожу для них дают Сами бараны. Мясник зовет. За ним бараны сдуру Топочут слепо, за звеном звено, И те, с кого давно на бойне сняли шкуру, Идут в строю с живыми заодно.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Всьо троляльня, виднині і назавжди це ваш ЄДИНИЙ заробіток. Приготуйтесь смердіти перманентно.
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