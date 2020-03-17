Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении общероссийского голосования по конституционным поправкам, которые среди прочего позволят ему быть главой государства больше двух сроков подряд.

Согласно опубликованному на сайте Кремля документу, голосование состоится 22 апреля.

kremlin.ru

По словам Путина, голосование в назначенный день состоится, если ситуация с коронавирусом в стране будет это позволять.

"Сегодня я подписал указ с определенной датой – это 22 апреля. Вместе с тем в соответствии с законом после издания указа мы должны проводить это голосование не раньше, чем через месяц, а можно позднее, причем срок – когда позднее – в законе не обозначен. При всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан", – заявил российский лидер.

kremlin.ru

kremlin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Российской Федерации признал закон о поправке в Конституцию РФ соответствующим основному закону страны. Теперь, среди прочего, будет считаться законной отмена запрета на выдвижение в президенты России одного кандидата более, чем два срока подряд.

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