Путин нарвался на гнев из-за венка на Могиле Неизвестного солдата

В сети вызвал ажиотаж поступок президента России Владимира Путина с возложением венка к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля в советский праздник "Дня защитника отечества".

На форуме lenta.ru россияне обратили внимание на то, что на фоне засекреченности имен погибших в Министерстве обороны России, особенно погибших в ИЛ20, возложение им венков – очень двуличный поступок.

В комментариях отметили, что Путин запретил обнародовать потери России в "мирное" время. "Где памятник этим неизвестным солдатам?", – спросили пользователи.

РИА Новости

"Недимон хорошее себе занятие нашел – венки на могилы носить", "К этой могиле он чаще ходит, чем в церковь", "Зачем чекисту в церковь ходить? Если только приказы раздавать? Так к нему сами прибегут", "В чем логика положить солдату венок с нацистской символикой? Ведь можно было просто с черной лентой", "Единственная победа русских за 75 лет", "И запрет обнародовать потери России в "мирное" время. Где памятник этим неизвестным солдатам?", "Тогда зачем потери секретить?", – написали в сети.

Отметим, что в церемонии также поучаствовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие государственные деятели. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула, которую сопровождал оркестр.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента Российской Федерации Владимира Путина вновь подловили на использовании двойника.

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