Главная Новости
23 февраля • обновлено в 15:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Путин нарвался на гнев россиян из-за венка на Могиле Неизвестного солдата

6.8т
Читать материал на украинском

В сети вызвал ажиотаж поступок президента России Владимира Путина с возложением венка к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля в советский праздник "Дня защитника отечества".

На форуме lenta.ru россияне обратили внимание на то, что на фоне засекреченности имен погибших в Министерстве обороны России, особенно погибших в ИЛ20, возложение им венков – очень двуличный поступок.

В комментариях отметили, что Путин запретил обнародовать потери России в "мирное" время. "Где памятник этим неизвестным солдатам?", – спросили пользователи.

Путин нарвался на гнев из-за венка на Могиле Неизвестного солдата

РИА Новости

"Недимон хорошее себе занятие нашел – венки на могилы носить", "К этой могиле он чаще ходит, чем в церковь", "Зачем чекисту в церковь ходить? Если только приказы раздавать? Так к нему сами прибегут", "В чем логика положить солдату венок с нацистской символикой? Ведь можно было просто с черной лентой", "Единственная победа русских за 75 лет", "И запрет обнародовать потери России в "мирное" время. Где памятник этим неизвестным солдатам?", "Тогда зачем потери секретить?", – написали в сети.

Отметим, что в церемонии также поучаствовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие государственные деятели. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула, которую сопровождал оркестр.

Путин нарвался на гнев из-за венка на Могиле Неизвестного солдата
Путин нарвался на гнев из-за венка на Могиле Неизвестного солдата
Путин нарвался на гнев из-за венка на Могиле Неизвестного солдата
Путин нарвался на гнев из-за венка на Могиле Неизвестного солдата
Путин нарвался на гнев из-за венка на Могиле Неизвестного солдата
Путин нарвался на гнев из-за венка на Могиле Неизвестного солдата
Путин нарвался на гнев из-за венка на Могиле Неизвестного солдата
Путин нарвался на гнев из-за венка на Могиле Неизвестного солдата

Как сообщал OBOZREVATEL, президента Российской Федерации Владимира Путина вновь подловили на использовании двойника.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
24
21
Смешно
3
Интересно
1
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Обоз, уберите ипанутых авторов, или вы все там конченные?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Путин восхитил украинцев из-за венка на Могиле Неизвестного солдата! Молодец Путин, не забывает историю как мы...Братскую Россию с праздником...Нам бы такого президента...А мы нашу память на печенье променяли...пишут украинские пользователи сети.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
коршун федот
коршун федот
Если бы, такой венок, как Федоровичу-е.бан.ул по карлику-одни лапти бы остались.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги