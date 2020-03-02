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2 марта • обновлено в 09:40
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Путин нарвался на гнев россиян из-за циничной речи о десантниках

8.2т
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Президент России Владимир Путин нарвался на жесткую критику в сети из-за своего выступления во время траурных мероприятий, посвященных псковским десантникам, погибшим в бою в Аргунском ущелье (Чечня).

Так, видео с его речью выложил в своем Twitter журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов. В частности, в своем обращении к родственникам погибших российский лидер сказал, что часто думает о молодых парнях, которые отдали жизни на этой войне.

Владимир Путин

Владимир Путин

ТАСС

Эти слова взорвали российскую сеть. "Вообще Путин уже президентом был в это время. Он их и отправил туда на верную гибель. А теперь матери погибших десантников его за что-то благодарят..." – говорится в комментарии к видео.

Путина тут же обвинили в лицемерии и спросили его, почему парням не дали звания, а их семьям – достойные выплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин в Пскове, по дороге к памятнику погибшим десантникам, потерял две гвоздики. В сети тут же заговорили о роковом знаке.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Котловое вшивое всу зашевелилось!
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2
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"Знаете, я часто думаю об этом, вспоминаю их". Он что - знал их лично? Вспоминает он. Это как у Филатова :"Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот! Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна - Все волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она?"
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2
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Юг Руси
Юг Руси
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