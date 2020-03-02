Президент России Владимир Путин нарвался на жесткую критику в сети из-за своего выступления во время траурных мероприятий, посвященных псковским десантникам, погибшим в бою в Аргунском ущелье (Чечня).

Так, видео с его речью выложил в своем Twitter журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов. В частности, в своем обращении к родственникам погибших российский лидер сказал, что часто думает о молодых парнях, которые отдали жизни на этой войне.

Владимир Путин ТАСС

Эти слова взорвали российскую сеть. "Вообще Путин уже президентом был в это время. Он их и отправил туда на верную гибель. А теперь матери погибших десантников его за что-то благодарят..." – говорится в комментарии к видео.

Путина тут же обвинили в лицемерии и спросили его, почему парням не дали звания, а их семьям – достойные выплаты.

Путин - о десантниках 6-й роты: Знаете, я часто думаю об этом, вспоминаю их. Молодые совсем люди. Они попали в самое пекло. Они показали, на что способен русский солдат! pic.twitter.com/IYNLJh42hC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 1, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин в Пскове, по дороге к памятнику погибшим десантникам, потерял две гвоздики. В сети тут же заговорили о роковом знаке.

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