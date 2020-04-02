Президент России Владимир Путин перевел совещания в формат телеконференций, но продолжает проводить личные встречи.

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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Владимир Путин

"Это не совсем самоизоляция. Отдельные встречи он проводит при необходимости. Разумеется, с соблюдением всех предосторожностей", – сказал он.

По его словам, люди, которые встречаются с Путиным, проходят тестирование на коронавирус. Президент также регулярно тестируется.

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