Президент России Владимир Путин перевел совещания в формат телеконференций, но продолжает проводить личные встречи.
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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Владимир Путин
"Это не совсем самоизоляция. Отдельные встречи он проводит при необходимости. Разумеется, с соблюдением всех предосторожностей", – сказал он.
По его словам, люди, которые встречаются с Путиным, проходят тестирование на коронавирус. Президент также регулярно тестируется.
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 марта в администрации президента России Владимира Путина обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сначала не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию, однако позже заверил: больной не контактировал лично с главой государства.
Также выяснилось, что две недели назад Песков побывал на дне рождения сестры российского продюсера Игоря Крутого – Аллы Крутой. Среди гостей был певец Лев Лещенко, у которого на днях подтвердился Covid-19.
1 апреля стало известно, что Путин решил перейти на дистанционный режим работы после того, как у главы опорной коронавирусной больницы страны Дениса Проценко после встречи с ним обнаружили коронавирус.
Как рассказали OBOZREVATEL российские политологи, Путин на данный момент в безопасности, не исключено, что его накачали профилактическими препаратами.
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