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2 апреля • обновлено в 16:00
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Путин нарушает режим самоизоляции личными встречами

2.5т
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Президент России Владимир Путин перевел совещания в формат телеконференций, но продолжает проводить личные встречи.

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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Это не совсем самоизоляция. Отдельные встречи он проводит при необходимости. Разумеется, с соблюдением всех предосторожностей", – сказал он.

По его словам, люди, которые встречаются с Путиным, проходят тестирование на коронавирус. Президент также регулярно тестируется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Коронавирус
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин
Место
Россия
Теги
вирус политика
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
Зараза к заразе не пристает
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Из-за коронавируса Путин перешёл на удаленную работу, чтобы отдаленно напоминать диктатора.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Путин для борьбы с коронавирусом хотел прислать в Америку самолёт с крестным ходом, но Трамп сказал, что лучше – освященные маски.
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