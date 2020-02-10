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10 февраля • обновлено в 17:06
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Путин напуган и не хочет повторить судьбу Каддафи — российский политолог

3.3т
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Президент Российской Федерации Владимир Путин боится повторить судьбу ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Именно поэтому он затеял масштабные перестановки во власти и изменения в Конституцию.

Политолог из Московского центра Карнеги Татьяна Становая считает, что уход будет благоприятным для самого Путина. Такое мнение она высказала в беседе с немецким изданием Süddeutsche Zeitung, передает "ИноПресса".

Владимир Путин и Дмитрий Медведев

Владимир Путин и Дмитрий Медведев

"Комсомольская правда"

"В истории было много случаев бесславного окончания долго сохранявшихся автократий, и Путин был шокирован страшным убийством Муаммара Каддафи. Путин знает, что уход в отставку благоприятен для него самого", – заявила Становая.

Эксперт подчеркнула, что предложенные поправки к Конституции как раз указывают на постепенный и подготовленный уход Путина из политики. "Путин не сможет удержать в руках власть руководителя государства, после того как он уйдет с поста президента. Ему вовсе и не нужно было бы уходить в отставку. Для него было бы легко поменять статью Конституции, ограничивающую число президентских сроков. Тогда он мог бы оставаться в своей должности столько, сколько он хочет. Но он, очевидно, этого не планирует", – отметила Становая.

Политолог полагает, что в дальнейшем Путин станет председателем Госсовета. В таком случае формально он не будет у власти, но неформально будет оказывать влияние на страну.

Также, по ее мнению, будущий президент РФ не сможет избраться без открытой поддержки Путина. Кроме того, Становая считает, что решающей партией в стране останется "Единая Россия", которая предстанет единственной политической силой, которая способна сохранить государство.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин задумал внести изменения в Конституцию РФ. Это произошло после резонансной отставки премьер-министра Дмитрия Медведева. Эксперты полагают, что таким образом он намерен оставаться неофициальным лидером страны до конца жизни.

Российский политолог Владимир Соловей считает, что Путин покинет пост главы государства уже с 2022 года.

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Персона
Владимир Путин
Тег
Новости России
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Писать же что то надо. Как же еще деньги зарабатывать пока еще закон о дезинформации не принят?
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hunt andres
hunt andres
Шо, неделя великого эсперда Соловья на обозе закончилась? Новый пророк в работе?)))
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Не глубоко- тема не раскрыта -что Раша не развалится ? А кто тогда платить будет за страдания и пляски ?
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