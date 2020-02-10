Путин напуган и не хочет повторить судьбу Каддафи — российский политолог

Президент Российской Федерации Владимир Путин боится повторить судьбу ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Именно поэтому он затеял масштабные перестановки во власти и изменения в Конституцию.

Политолог из Московского центра Карнеги Татьяна Становая считает, что уход будет благоприятным для самого Путина. Такое мнение она высказала в беседе с немецким изданием Süddeutsche Zeitung, передает "ИноПресса".

Владимир Путин и Дмитрий Медведев "Комсомольская правда"

"В истории было много случаев бесславного окончания долго сохранявшихся автократий, и Путин был шокирован страшным убийством Муаммара Каддафи. Путин знает, что уход в отставку благоприятен для него самого", – заявила Становая.

Эксперт подчеркнула, что предложенные поправки к Конституции как раз указывают на постепенный и подготовленный уход Путина из политики. "Путин не сможет удержать в руках власть руководителя государства, после того как он уйдет с поста президента. Ему вовсе и не нужно было бы уходить в отставку. Для него было бы легко поменять статью Конституции, ограничивающую число президентских сроков. Тогда он мог бы оставаться в своей должности столько, сколько он хочет. Но он, очевидно, этого не планирует", – отметила Становая.

Политолог полагает, что в дальнейшем Путин станет председателем Госсовета. В таком случае формально он не будет у власти, но неформально будет оказывать влияние на страну.

Также, по ее мнению, будущий президент РФ не сможет избраться без открытой поддержки Путина. Кроме того, Становая считает, что решающей партией в стране останется "Единая Россия", которая предстанет единственной политической силой, которая способна сохранить государство.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин задумал внести изменения в Конституцию РФ. Это произошло после резонансной отставки премьер-министра Дмитрия Медведева. Эксперты полагают, что таким образом он намерен оставаться неофициальным лидером страны до конца жизни.

Российский политолог Владимир Соловей считает, что Путин покинет пост главы государства уже с 2022 года.

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