"Вы с нами навсегда?" Путин намекнул на свое вечное президентство

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания российского общества.
Об этом он сказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).
Пресс-служба Кремля
На вопрос журналиста "Вы с нами навсегда?" Путин ответил "Если вы захотите. Вы хотите этого?".
"Ну впереди еще четыре года, у меня нет сейчас ответа. Но самый главный, самый принципиальный вопрос – это настроение подавляющего большинства граждан страны", – добавил он.
Также президент России отметил, что негативно относится к тому, что его называют царем.
"Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь – это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день", – подчеркнул Путин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
10 марта Путин, выступая перед Госдумой, поддержал изменения в Конституцию, которые позволят ему снова переизбраться.
В результате Госдума РФ проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России.
С полным текстом исторической речи главы страны-агресора можно ознакомиться здесь.
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