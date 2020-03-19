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19 марта • обновлено в 11:47
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Путин намекнул на свое вечное президентство. Видео

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания российского общества.

Об этом он сказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Вы с нами навсегда?" Путин намекнул на свое вечное президентство

Пресс-служба Кремля

На вопрос журналиста "Вы с нами навсегда?" Путин ответил "Если вы захотите. Вы хотите этого?".

"Ну впереди еще четыре года, у меня нет сейчас ответа. Но самый главный, самый принципиальный вопрос – это настроение подавляющего большинства граждан страны", – добавил он.

Также президент России отметил, что негативно относится к тому, что его называют царем.

"Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь – это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день", – подчеркнул Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
президент
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Gordon Yury
Gordon Yury
Бедненький, у него представление о царе, как у Вовочки из старого советского мультика "Вовка в тридевятом царстве". Но ничего с этим поделать нельзя, возраст!!!
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
раб спитав у господаря з надією в очах бути його рабом. На росії сталося страшне раби почали думати як і їхній господар.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
kiy Valeriy, та видели вашего господаря, сидевшего в кресле президента и снимавшего прокуроров у нерабов!!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Журналист спрашивает Путина: -Как вы относитесь к тому, что вас называют царем? -Я – не царь, потому что я работаю каждый день. -А кем вы работаете? -Царем.
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