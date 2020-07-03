Путин надоел и достал, – Шендерович об "обнулении" в России

Более двухсот поправок в Конституцию РФ, за внесение которых проголосовали россияне, – это попытка спрятать от людей самое главное.

Такое мнение высказал в эфире радио “Эхо Москвы” писатель и журналист Виктор Шендерович. Он назвал поправки “дымовой завесой”.

“Он примелькал, он надоел. Он достал. Понимаешь? И достал, повторяю, не из-за идеологических… Понимают, те, кто это все делают, понимают. Поэтому они так стыдливо прятали самое главное. 206 поправок. Защита животных, тысячелетняя история. Все что угодно. Солдаты подо Ржевом. Хрена в ступе чего намолотило. Единственное, ради чего была затеяна эта афера, – ради того, чтобы сделать его власть пожизненной. Про это – ни слова. Знает кошка, чье мясо съела. Если бы про это, если бы нам дали говорить в телевизоре, тем, кто был против, – мы бы объяснили, что все это дымовая завеса. Уже пришлось бы просто вводить войска”, – сказал Шендерович.

Также он отметил, что Путин, заявивший, что россиянам нужна внутренняя стабильность и время для укрепления страны и всех ее институтов, сам эти институты и разрушил.

“А 20 лет мало для укрепления институтов? Каких институтов? Он разрушил все институты. Да, сначала нас заводит на это минное поле, а потом говорит: ребята, без меня никак, вы взорветесь. Теперь ни хрена нет, кроме меня. Он разрушил все институты. Еще раз. Парламента – нет, выборов – нет. Суда – нет. Прессы – нет. На улицу выйти нельзя. Свободы слова нет”, – резюмировал писатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России голосование за поправки в Конституцию назвали "триумфом доверия" к президенту Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.