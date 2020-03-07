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7 марта • обновлено в 09:31
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Путину больше не удасться "крымнаш", его везде "ждут" - Орешкин

7.3т
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Президент России Владимир Путин больше не может повышать свой рейтинг с помощью военных операций в отношении стран-соседей, так как все они хорошо подготовлены к вторжению.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский политолог Дмитрий Орешкин. По его мнению, "помощь" Кремля уже везде ждут, а значит, аннексия за крымским сценарием невозможна ни в каком направлении (полный текст блога читайте тут).

Владимир Путин

Владимир Путин

Главком

"Несмотря на то, что "геополитические победы" в России ценятся выше, чем реальные достижения в экономике или вести с полей в стиле "мы по-прежнему крутые, нас все боятся", Путин больше не сможет начать четвертую войну для поднятия своего рейтинга. Это сработало в случае с войной в Чечне, Грузии и в Украине, но эффект от "крымнаш" ему уже не повторить. Россию везде "ждут", страны-соседи хорошо подготовлены. Присоединить Беларусь или победить кого-то ему уже не удается", – заверил Орешкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению российского оппозиционного политика и бывшего полковника ФСБ Геннадия Гудкова, изменения в российскую Конституцию, запущенные с середины января, пройдут в два этапа и фактически увековечат власть действующего президента Владимира Путина.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Российская военная угроза
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Орешкин
Место
Россия
Теги
Новости России война
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Бред трусливых подонков!!!!
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