Путин начал внезапную проверку войск и флотов

Россия начала срочную проверку войск нескольких военных округов и флотов по поручению президента Владимира Путина.

В рамках масштабной проверки в РФ намерены провести 56 тактических учений. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного (в него россияне включают и аннексированный Крым. – Ред.) и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов", – сообщил он.

По его словам, мероприятие спланировано для оценки способности ВС "обеспечить военную безопасность на юго-западе России", где якобы сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Также россияне планируют подготовиться к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020", запланированных на сентябрь 2020 года.

Отмечается, что для выполнения поставленных Путиным задач Шойгу поручил Генштабу ВС РФ организовать проверку и контроль действий войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Олег Жданов заявил, что масштабные российские военные учения "Кавказ-2020" не представляют угрозы для Украины с точки зрения возможного наступления.