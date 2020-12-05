Путин начал вакцинацию в России от COVID

Игорь Яковенко Новости России 08:17, 5.12.2020 Обновлено: 10:28, 5.12.2020

Путин сказал "надо!" – Собянин ответил "есть!". Не успел Путин дать поручение начать массовую вакцинацию, как буквально на следующий день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве уже все началось, пишет Игорь Яковенко для Блога. – "С целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря 2020г.", – объявил Собянин.

Тут ключевые слова "с целью обкатки". Учителя, врачи и социальные работники должны понимать, что их в очередной раз используют как средство. На этот раз в качестве "средства обкатки". Не привыкать…

Вакцина "ГамКовидВак" ("Спутник V") была зарегистрирована 11 августа. Очень важно было успеть первыми. Поэтому "Спутник". Мы – первые в космосе, теперь – первые на ковидном фронте. Реакция врачебного сообщества на "лидерство" России в гонке вакцин была, мягко говоря, сдержанной.

Большинство российских медиков, опрошенных сервисом "Справочник врача" 14 августа 2020 года, заявили в опросе, что не готовы сделать прививку Гам-КОВИД-Вак. Из 3040 участников исследования отрицательно на этот вопрос ответили 52 %, согласны на вакцинацию 24,5 %. Более 66 % респондентов заявили о недостаточности данных об эффективности вакцины, 48% высказали недоверие к этому средству в связи со столь короткими сроками его создания.

Весьма негативные отклики на "Спутник V" поступили и от международного медицинского сообщества.

После того как в престижном журнале The Lancet была опубликована статья, посвященная клиническим испытаниям российской вакцины, у итальянских врачей возникли недоуменные вопросы по поводу некорректных, по их мнению данных статистики, приведенных в статье и они написали по этому поводу открытое письмо, в котором подробно аргументировали свои сомнения. Журнал The Lancet опубликовал данное письмо, сославшись на то, что всегда готов поддержать научную полемику. Ответ разработчиков российской вакцины был выдержан в духе российского МИДа и его официального представителя Марии Захаровой:

"НИЦЕМ им. Гамалеи категорически отвергает обвинения в недостоверности статистических данных, опубликованных в журнале The Lancet. Мы представили именно те данные, которые получили, а не те, которые должны нравиться итальянским экспертам".

Ни единого слова по существу вопросов зарубежных врачей разработчики вакцины не произнесли. Попытка итальянских врачей вести с российскими коллегами разговор на профессиональном языке успехом не увенчалась.

Русское слово "спутник" вошло в иностранные языки после того, как 4.10.1957 был запущен на орбиту первый в истории человечества искусственный спутник Земли. Той страны, в которой произошло это событие, нет уже почти 30 лет. Государство, которое объявляет себя наследником СССР, эксплуатирует прошлое, пытаясь приписать себе былые достижения, главными из которых является Победа и Космос.

На базе Победы создан языческий культ "победобесия". А Космос… Тот "Спутник-1", который стал причиной одной из немногих русских языковых интервенций в иностранные языки, был результатом усилий таких людей, как Сергей Павлович Королев и Мстислав Всеволодович Келдыш. А в путинской России космосом занимается Рогозин. Почувствуйте разницу…

А еще имя Sputnik получил один из самых мерзких инструментов российской лжи и производства фейков для зарубежной аудитории. Название для этого детища Дмитрия Киселева (генеральный директор) и Маргариты Симоньян (главный редактор) придумала Симоньян. "Я решила, что это единственное русское слово с позитивной коннотацией, и его знает весь мир", - гордится Маргарита Симоновна.

Ну, что же, ей есть чем гордиться. Теперь это слово довольно сильно сменило коннотацию. А после того, как этим именем назвали скороспелую российскую вакцину, остатки "позитивной коннотации" могут вообще исчезнуть.

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