Путин на закрытом брифинге пообещал "не бросить Донбасс"

Президент России Владимир Путин на традиционном ежегодном закрытом брифинге с главредами российских СМИ пообещал, что будет и дальше поддерживать так называемые "ЛНР" и "ДНР" на Донбассе.

Об этом сообщила "BBC News Русская служба". При этом каких-либо подробностей глава РФ не озвучил.

На вопрос представителя RT Маргариты Симоньян о том, планирует ли Россия "продолжить поддерживать самопровозглашенные республики на востоке Украины", Путин заявил, что "Донбасс не бросят".

Во время встречи президента РФ с журналистами обсуждались события в Беларуси и США, а также возможное закрытие YouTube в России. Путин уточнил, что у российских властей нет планов по закрытию данной соцсети.

Глава РФ ответил на вопрос главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Российские врачи не нашли никаких доказательств этому, сказал он.

По словам Венедиктова, ответ на этот вопрос Путин официально разрешил сделать публичным.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению политолога, аналитика и журналиста Виктора Каспрука, Путин готовится к "воссоединению" оккупированных частей Донбасса с Россией. Президент РФ настроен на переформатирование ситуации на данной территории.

Толчком стала недавняя победа Джо Байдена в президентской компании в Соединенных Штатах, считает Каспрук.